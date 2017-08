Triaca sostuvo que una eventual reforma laboral “no implicará precarización”

“Tenemos que descartar que haremos algo que no sea de forma consensuada, toda será producto de una tarea consensuada entre los diferentes sectores y partidos políticos”, afirmó el ministro de Trabajo, Jorge Triaca en declaraciones formuladas a la radio FM Blue, en las que se pronunció por modificaciones que generen “dinamismo” y “capacitación”.

En ese marco, tomó distancia de la reforma realizada en Brasil al asegurar que lo que hacen en ese país “no necesariamente tiene que ser un espejo para la Argentina”. Respondió que “definitivamente”, en caso de que en el país se abra un debate en torno a este tema, esa reforma “no” va a “precarizar” las condiciones de los trabajadores porque -afirmó- “el elemento central es subir la vara, no bajarla. Para eso, hay que dejar de lado muchos privilegios”, indicó el titular de la cartera laboral.

Sobre el “dinamismo”, Triaca ejemplificó con que, “en el sector asalariado privado, en la Argentina hay 6.200.000 trabajadores hace seis años. No se ha movido ese número; bueno, nosotros tenemos que generar dinamismo porque son oportunidades para los casi 900 mil jóvenes que no estudian ni trabajan y no tienen oportunidad laboral y ver de qué manera vamos a generar capacitación”, indicó.