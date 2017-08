“Avilés no anunció nada para nuestro barrio”, se quejaron los vecinos de Villa del Lago

Compartir esto





















Un puñado de vecinos de Villa del Lago participó este martes del acto de apertura de sesiones ordinarias del Concejo de Representantes, donde el intendente Esteban Avilés dio su tradicional discurso. Le entregaron en mano un folleto donde le hacen saber de las demandas del sector.

“Avilés no anunció nada para nuestros barrio. Necesitamos todo lo que se dice en el papel: gas, cloacas, asfalto, seguridad, agua potable por sobre todas las cosas y semaforización de la Ruta 38, que es un grave problema que tenemos”, resumió Soledad Kaiber, vecina del barrio.

“Hace un año y medio que asumimos como Centro Vecinal y todavía no nos ha recibido. Logré hablar con él y asumió un compromiso conmigo. Me dijo que a través de Alejandra Roldán, en una semana o a mas tardes 15 días, nos estaría recibiendo a todos los integrantes del Centro Vecinal para que podamos volcarle todas las necesidades del barrio”, añadió Miguel Lavezano.

En torno a la situación en la que se encuentra el acueducto de vinculación, los vecinos dijeron que nos les precisaron cual es la situación al día de hoy. “Seguimos recibiendo la misma agua que siempre”, dijo Soledad.

Y remarcó: “Sentimos mucha impotencia de que este tema no se resuelva. Seguimos gastando plata en comprar agua para consumo, para lavarnos los dientes, para higienizarnos. Seguimos pagando las boletas de agua y además tenemos que comprar agua para nuestras casas. La plata está, pero las obras no se hacen. Eran cuatro tramos de la obra que llevaría agua potable hasta Villa del Lago y de las cuales, según nos dijeron, sólo se hicieron dos tramos”.

Vale recordar que desde el 15 de junio que la Coopi intentó comenzar a entregar agua al sistema de Villa del Lago, que opera la cooperativa San Roque, el acueducto se rompió 14 veces. Cabe mencionar también, que la obra estuvo a cargo de la empresa Marinelli.

Por las deficiencias encontradas en la obra (entre ellas, no se cumple con la profundidad de tapado de la cañería establecida en el pliego de bases y condiciones), la Coopi denunció tanto al intendente Avilés como al ex y al actual secretario de Desarrollo Urbano Ambiental, Julio Bustos y Horacio Pedrone, por incumplimiento de deberes de funcionario al no haber realizado los controles correspondientes.

¿Y la reunión técnica?

El pasado 5 de julio, el juez en lo Civil de Primera Nominación Andrés Olcese emitió una resolución ordenando a la Coopi que “proceda en forma inmediata a la provisión de agua potable de conformidad a lo dispuesto en la ordenanza 6256” y “establecer que durante el plazo de 120 días la entrega del fluido deberá hacerse de forma paulatina, a fin de evitar eventuales deterioros, todo ello conforme a lo requerido por el municipio y conforme a lo establecido por el artículo 3 de la ordenanza que establece un periodo de prueba sanitaria”.

El juez impuso, además, que Cooperativa Integral y municipio se reúnan y que, a través de personal técnico, acuerden “la modalidad, horarios, volumen y todo otro punto referido a la resolución que se arriba para que la provisión de agua se realice de forma armónica y sin ningún tipo de inconvenientes”.

En cumplimiento de esta decisión judicial la Coopi solicitó al municipio el 12 de julio, mediante nota, que fije un encuentro para avanzar con la provisión de agua a Villa del Lago. Pero nunca recibió respuesta. Por esta razón, el 27 de julio la Coopi envió una nueva nota, en este caso citando a una reunión para este miércoles 2 de agosto, a las 11 en el Centro Operativo Paraguay “para dar cumplimiento con la manda judicial sin que esto implique un desbalanceo en la provisión de agua del resto de la ciudad”.

El municipio, una vez más, decidió no asistir.