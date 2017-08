Asociación Civil Hogar Clase Media responsabilizó al intendente por la no entrega de los derechos posesorios de los lotes sorteados en 2015

Desde la Asociación Civil Hogar Clase Media siguen insistiendo en la necesidad de que el municipio dé pasos concretos hacia la entrega de los 119 lotes que fueron sorteados en mayo de 2015 y que aún no hay novedades. Lo único que se ha anunciado hasta el momento es que el gobierno provincial invertiría 27 millones de pesos para dotar de infraestructura al denominado “Lote H”, el predio de barrio La Quinta III Sección donde se localizarían estas familias.

Uno de los pedidos concretos de la Asociación es que el municipio entregue, por lo menos, los derechos posesorios sobre los lotes sorteados. En este sentido, la presidenta de la entidad Judith Lupiañez, aseguró que esto aún no se ha concretado “por falta de interés” de parte de las autoridades municipales.

“La posesión tampoco nos sirve para nada, porque no podemos ni siquiera podemos anotarnos en un plan de viviendas. Pero necesitamos limpiar los lotes y dejarlos preparados para que, en algún momento, cuando la infraestructura se realice, podamos avanzar con nuestros pedidos de créditos”.

Para el jueves pasado habían pautado un encuentro con el asesor letrado, Diego Pérez, pero el encuentro no fue concretado. Solo lograron ser recibidos por la directora de planeamiento Físico y Ambiente, Liliana Bina.

Lupiañez aseguró, además, que la promesa de la provincia para dotar de infraestructura el lote “está en foja cero”. “Todo eso quedó en la foto que se sacó el ministro (Juan Carlos) Massei junto con el intendente y todas las personas que vinieron en ese momento. Es lo que normalmente hacen los políticos, sacarse la foto con el cheque. No hay absolutamente nada”, insistió.

En esa línea, afirmó que una de las cuestiones que se les comunicó a las familias es que pasarían a formar parte del programa provincial “Lo Tengo”, que consiste en la transferencia -a título oneroso- de lotes con infraestructura, destinados a grupos familiares que residan en el territorio de la provincia de Córdoba. La finalidad de este programa es construir viviendas unifamiliares, para uso exclusivo y permanente del grupo familiar, los que serán intransferibles, total o parcialmente, hasta su cancelación crediticia. El traspaso se hizo en marzo de 2017.

“El municipio se desligó del problema. Esto nos genera mucha preocupación a las 119 familias. El municipio dice ahora ‘bueno, si la plata no llega es problema de la provincia. Pero si la plata no llega es porque el municipio también esta demorado en la entrega de papelería”.

Lupiañez recordó que, particularmente los integrantes de la Asociación Civil vienen padeciendo los traspasos del tema de gobierno en gobierno. Recordemos que las 53 familias que hoy integran la entidad en realidad pertenecen al Plan Federal de Viviendas II (que en Córdoba se llamó Hogar Clase Media) y que desde octubre de 2006 vienen de promesa en promesa, sin poder concretar la posibilidad de acceder a la vivienda.

Pero en torno a los últimos manejos del tema, las mujeres dirigieron fuertes críticas hacia el intendente Avilés. “Jamás me imaginé que pasarían siete años y que estaríamos en esto. Hoy no tenemos ni siquiera la posibilidad de construir nuestras viviendas. Seguimos mendigando al oficialismo que cumpla con sus palabras.

“Acá hay una sola persona responsable, y es el intendente Avilés. Él es el jefe de este gobierno. Si el doctor Darío Pérez no nos atiende, no nos da su palabra, no nos da un trabajo terminado que garantice la posesión es porque él tiene arriba un jefe que dice que no”, expresó.

Y remarcó: “No les interesa la problemática de la vivienda. Ya llegará una fecha, como el 2019, donde les interesarán los votos”.