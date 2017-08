Gispert, sobre el discurso de Avilés: “Fue una puesta en escena con aplaudidores”

Compartir esto





















El concejal Walter Gispert (Frente Cívico) relativizó los anuncios y las expresiones formuladas por el intendente Esteban Avilés en el acto de apertura del nuevo período legislativo.

“El primer tramo no se entendió nada por que se confundía en todo, y eso tiene que ver con que escribe cosas que después no las cree. Y si no sabe lo que está diciendo se confunde.

En el último tramo se vio la característica que ha tomado Avilés de creerse dueño de la verdad y utilizar el número para imponer todas las acciones del municipio”, reflexionó. Y puso como ejemplo lo ocurrido el jueves pasado en la elección de las autoridades del Concejo de Representantes: “por primera vez desde 1983 que el vice 2 y el vice 3 no son electos por la minoría”.

En cuanto al discurso consideró que, “fue una puesta en escena con aplaudidores”.

“Seguiremos este año resistiendo el autoritarismo de este gobierno”, afirmó. Y en esta línea, apuntando a 2019, adelantó que, “seguramente la intención va a ser terminar con este sistema autoritario que lleva adelante Avilés desde la reelección”.