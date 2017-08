Ante la falta de respuestas, la Coopi convocó al municipio a una reunión por el agua para Villa del Lago

Compartir esto





















El pasado 5 de julio, el juez en lo Civil de Primera Nominación Andrés Olcese emitió una resolución ordenando a la Coopi que “proceda en forma inmediata a la provisión de agua potable de conformidad a lo dispuesto en la ordenanza 6256” y “establecer que durante el plazo de 120 días la entrega del fluido deberá hacerse de forma paulatina, a fin de evitar eventuales deterioros, todo ello conforme a lo requerido por el municipio y conforme a lo establecido por el artículo 3 de la ordenanza que establece un periodo de prueba sanitaria”.

El juez impuso, además, que Cooperativa Integral y municipio se reúnan y que, a través de personal técnico, acuerden “la modalidad, horarios, volumen y todo otro punto referido a la resolución que se arriba para que la provisión de agua se realice de forma armónica y sin ningún tipo de inconvenientes”.

En cumplimiento de esta decisión judicial la Coopi solicitó al municipio el 12 de julio, mediante nota, que fije un encuentro para avanzar con la provisión de agua a Villa del Lago. Pero nunca recibió respuesta. Por esta razón, el 27 de julio la Coopi envió una nueva nota, en este caso citando a una reunión para mañana, miércoles 2 de agosto, a las 11 en el Centro Operativo Paraguay “para dar cumplimiento con la manda judicial sin que esto implique un desbalanceo en la provisión de agua del resto de la ciudad”.

Claro que para que esto ocurra el acueducto de vinculación debe estar operativo teniendo en cuenta las groseras fallas constructivas. Justamente, por lo que considera una ‘estafa’ ya que la empresa Marinelli no habría respetado lo especificado en el pliego, la Coopi denunció penalmente tanto al intendente Esteban Avilés como al ex y al actual secretario de Desarrollo Urbano Ambiental, Julio Bustos y Horacio Pedrone, por ‘incumplimiento de deberes de funcionario’ por no haber realizado los controles correspondientes.

Más humo para tapar la propia ineficiencia

Mientras tanto, el municipio sigue con su estrategia de generar ‘humo mediático’ para tapar su propia ineficiencia y el escándalo por las malas condiciones del acueducto a Villa del Lago.

En este sentido se difundió desde el área de Prensa, una vez más, que la Coopi no quiere dar agua a Villa del Lago y que un fallo judicial le dio la espalda.

No se condice con la realidad. Lo que hizo la Coopi es ‘atacar’ la ordenanza aprobada por el Concejo de Representantes en cuanto a que no se establecían las condiciones técnicas para dar agua racionalmente a Villa del Lago, sin descuidar la prestación en el resto de la ciudad. No se cuestionó la decisión de darle agua potable al barrio. De hecho, el proyecto en este sentido fue presentado por la Coopi por primera vez en el Plan Director de 1972.

De igual forma, y entendiendo que la normativa hablaba de una gestión integral del servicio por parte del municipio, la Coopi planteó que se trataba de una “municipalización encubierta” y que, como tal, la ordenanza no respetaba la cantidad de votos mínima (dos tercios) ni se hizo la audiencia pública correspondientes.

La Cámara Contencioso Administrativa de 1º Nominación de la Ciudad de Córdoba interpretó que ante un problema que involucraba un derecho humano como el agua no correspondía el amparo, y no le dio curso al pedido de la Coopi. Y sugirió que, en todo caso, el reclamo debería realizarse en torno a un planteo de inconstitucionalidad de la ordenanza y no un amparo.