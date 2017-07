Reflotan proyecto para construir una nueva sede del Concejo de Representantes

Compartir esto





















El edil Omar Ruiz (GEN) reflotó un proyecto aprobado a fines de los ’90 para la construcción de la nueva sede del Concejo de Representantes.

En los fundamentos sostuvo que, al día de hoy, el cuerpo legislativo “cuenta con un edificio que no tiene un recinto con capacidad y comodidad para las personas que asisten a las sesiones y audiencias públicas, y que no reúne los requisitos de seguridad y accesibilidad”. Y afirmó que, “en numerosas oportunidades vecinos que asisten a Sesiones, Audiencias, Presentación de Informes por parte del Defensor del Pueblo, etc, han manifestado la necesidad de contar con un lugar adecuado”.

El proyecto que establecía la construcción del nuevo edificio fue aprobado en 1999 durante la presidencia de Oscar Ércoles (UCR), pero nunca fue llevado a cabo.

Cabe recordar que en septiembre de ese año se realizó un Concurso Provincial destinado a seleccionar un proyecto para la construcción del edificio y que el primer premio fue adjudicado al Arquitecto Mariano Faracci y al Ingeniero Roberto José Gianti, quienes contaron con la colaboración de los Arquitectos Patricio Mullins, M. Carolina Morchio, Iván Yaremczuk, Daniel Amador e Iván Justich.

Para financiar la ejecución de los trabajos, Ruiz propone utilizar “todos los cargos que establezca el municipio” para los proyectos “sujetos a concertación facultativa” del Código de Edificación y Urbanismo.

El predio afectado al proyecto es el que está ubicado sobre la costanera, detrás del Banco Provincia, y actualmente afectado al área de Seguridad VCP.

La iniciativa tomó estado legislativo en la sesión del pasado 30 de junio, y ahora deberá ser analizada por la comisión de Obras Públicas.