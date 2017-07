Moroni: “Voté a Avilés para que tenga un proyecto turístico; pero si ese proyecto pasa por poner de remate a VCP, no lo comparto”

Compartir esto





















El pasado jueves 27 de julio la Región Centro de FEHGRA (Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina) se reunió con el objetivo de debatir problemáticas afines al sector, en vísperas de la Reunión de Consejo Directivo a realizarse en la ciudad de Buenos Aires.

Además de los representantes de cada una de las filiales, estuvieron presentes la presidente de FEHGRA, doctora Graciela Fresno, el encargado de Relación con Filiales, Armando Zabattieri, y la visita del Presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Cdor. Julio Bañuelos y del Director de Turismo Municipal, Sebastián Valenti.

Después de escuchar y debatir las presentaciones de las Comisiones de trabajo de FEHGRA, dando a conocer lo actuado en este último tiempo, se deliberó sobre las fuertes imposiciones tarifarias, principalmente en lo que respecta al costo de la Energía Eléctrica y el pedido efectivo para la readecuación de sus precios.

“El tema del aumento exponencial de la estructura de costos de los establecimientos de la actividad hotelera y gastronómica realmente preocupa desde hace tiempo. En Córdoba, los aumentos han sido muy diferentes al de otras provincias. El costo Córdoba cada vez se nota más, incide más y nos quita la posibilidad de ser competitivos”, expresó a VillaNos Radio Alejandro Moroni secretario de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Córdoba, y coordinador de la región Centro de la FEHGRA.

Sostuvo que “cualquier establecimiento hotelero y gastronómico de la provincia de Córdoba paga la energía eléctrica entre un 100 y un 140% más que cualquier otro competidor del resto de las provincias argentinas”. En esa línea, consideró que la Legislatura provincial debería tomar cartas en el asunto.

En la reunión de FEHGRA también se analizaron acciones colaborativas con la Agencia Córdoba Turismo, orientadas al tratamiento del comercio informal, puntualmente los alquileres temporarios, ilegales y que afectan al sector por la competencia desleal que generan.

Además, se acordó avanzar en una reunión con funcionarios de AFIP a los efectos de proponer la modificación de las normativas de los embargos automáticos y solicitar un plazo previo para su resolución.

En cuanto al balance de lo que fueron las vacaciones de invierno, Moroni dijo que sólo Córdoba capital y Villa General Belgrano lograron alcanzar sus expectativas. El resto de los destinos estuvo por debajo. “El motivo de esto es que no estamos muy ben parados como para competir con destinos de invierno. Competir contra la nieve, un glaciar o las cataratas, es difícil. Nosotros no tenemos esa fortaleza natural.

“Pero, además, nos pone en el extremo la política que se ha venido llevando adelante en este último tiempo. El cambio de divisa y la venta de pasajes a través de portales ha incentivado la partida de gente hacia destinos limítrofes”, evaluó.

“Cordobés mimado”

El municipio ha lanzado por estos días el programa “Cordobés mimado” que plantea descuentos de hasta el 40% a los turistas de la provincia de Córdoba que visiten Villa Carlos Paz.

De acuerdo a lo informado por el municipio, la campaña “Cordobés Mimado” comprende distintos beneficios en hotelería, gastronomía y entretenimientos, a los que se podrá acceder presentando únicamente el DNI donde conste el domicilio en la provincia.

Consultado al respecto, Moroni fue categórico y dijo que la campaña “es inviable”.

“Yo no entiendo cómo alguien que tiene que administrar una ciudad turística no conoce el negocio”, expresó y detalló que de cada 100 pesos que ingresan por la actividad hotelera y gastronómica, 63 se van en el pago de tributos.

“Pensar que uno hará descuentos del 40% es imposible. Solo lo puede pensar alguien que no conoce el negocio. No quiero pensar que el gobierno incite al sector a que no facture, es decir, que negree. Porque esa es la única alternativa que queda para poder llegar a descuentos como el que pretenden. Sinceramente es un despropósito”, dijo.

Y remarcó: “Yo voté a este intendente para que tenga un proyecto turístico. Si este proyecto pasa por poner de remate a Carlos Paz constantemente, no lo comparto”.