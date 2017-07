El “Colo” Rosso completó otra presentación en el Súper TC2000

Compartir esto





















Por Hernán Ibar

Este fin de semana se llevó a cabo la séptima fecha del Súper TC2000 en el autódromo de Oberá, Misiones.

Como es habitual junto a la Escudería Fela estuvo el piloto local, Juan Ángel Rosso.

En principio el “Colo”, comenzó los entrenamientos probando uno de los circuitos más complejos que tiene el calendario y además estrenando un Ford Focus IV.

Sin embargo, Rosso continuó buscando su ritmo, consiguiendo clasificar en el puesto 17°, lugar que repitió en la carrera clasificatoria del sábado.

Por su parte, el domingo, en los tanques llenos mejoró los tiempos, y en una vuelta se metió en el noveno lugar.

Ya en la final, el representante de Villa Carlos Paz pudo completar una buena presentación quedando entre los 15 mejores de la competencia, luego de una brillante remontada.

“Fue un domingo muy bueno, mejor que el sábado. Terminé largando 17° ya que penalizaron a tres pilotos. Fue una carrera muy peleada con Guerrieri, Spataro y Milla, luego con Mallo y Yannantuoni de los que me defendí muy bien hasta que tuve un roce con el “Pato” que me deja fuera de pista. Tuve que remontar desde el puesto 22. El ritmo fue muy bueno y el auto nuevo es brillante y en un circuito que no conocía pude tener un ritmo muy competitivo con los de adelante, así que estoy muy contento”, afirmó.

-La próxima fecha será en el Callejero de Santa Fe el 3 de septiembre.

Foto: Prensa Escudería Fela.