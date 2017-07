Avilés abre el martes un nuevo período legislativo con su discurso anual: ¿Y ahora qué?

Compartir esto





















Por Evelina Ramírez

Este 1 de agosto, el intendente Esteban Avilés brindará el tradicional discurso de apertura de sesiones legislativas. Desde que asumió como intendente, este ha sido el marco predilecto para exponer los lineamientos de su gobierno, caracterizados desde el primer momento por la confrontación.

La ausencia de autocrítica y la asignación de culpabilidades en quienes construye como “enemigos políticos”, contribuyeron a asentar un discurso y una acción política con marcados rasgos de autoritarismo, que con el correr de las gestiones, se han acentuado.

Algunos de los actores que Avilés ha construido como “enemigos” fueron cambiando. En sus primeros años de gestión, hizo mediáticas denuncias contra Felpeto que, en lo concreto, no han tenido ningún efecto. Hoy, las menciones que Avilés tiene para con el exintendente parecen más orientadas a capitalizar la imagen negativa que tiene Felpeto en la ciudadanía que a esclarecer con seriedad si hubo o no corrupción en el gobierno anterior.

Con el gobierno de Unión por Córdoba ha tenido sus vaivenes. Arrancó subiéndolos al ring donde se siente cómodo confrontando, pero en los últimos años ha aprovechado la “chequera provincial” que ha desembarcado fuertemente en la ciudad con el anuncio de obras públicas para Carlos Paz y la región. Eso, sin embargo, no lo detuvo a la hora de descalificar al peronismo local tras la elección del defensor del Pueblo.

La Coopi, por el contrario, es la institución a la que desde el primer momento le dio la categoría de “enemiga”. No existe el diálogo, sólo confrontación. Decenas de pedidos de audiencia que no han tenido respuestas hablan de un conflicto que, tal como lo dejó expuesto el juez Andrés Olcese, “se trata de un problema político y no de gestión”.

Aquí el repaso por los discursos anteriores…

2012, “conducción total de Carlos Paz Gas”

En su primer discurso como intendente, Avilés habló de que entablaba con los vecinos un “contrato social” que había sido legitimado en las urnas. Habló de las dificultades del traspaso de gobierno (Felpeto dejaba la intendencia tras 8 años al frente del Poder Ejecutivo). En el medio hubo seis meses de transición que Avilés calificó como “una telaraña perversa de intereses personales y políticos tejida por quienes habían preparado una trampa a través de una estrategia planificada en la etapa de transición, con el objetivo de apuntar al fracaso de la nueva gestión”.

El párrafo final de su alocución lo destinó a anunciar que había dado “expresas instrucciones a la Asesoría Letrada del Municipio para que formalice una denuncia penal en contra de los responsables de la comisión de algunos hechos que consideramos delictivos”.

“En el día de ayer se ha radicado esa denuncia, respecto de hechos relacionados con la entrega de tierras en Barrio Colinas y con la falta de rendición de cuentas a la Provincia relativos a Programas sociales de la Tercera Edad y de la Niñez”, y cerraba diciendo “de aquí en más, mi fe está puesta en la Justicia de los hombres y en la guía de Nuestro Señor”.

Tomando como fuente las gacetillas municipales, la última información referida estos temas data de noviembre de 2014. Allí, en el marco de lo abordado en un Pleno de Gobierno, el intendente Avilés manifestaba que el municipio había aportado documentación a las denuncias. “Desde el Ejecutivo seguimos sumando elementos probatorios a las denuncias pertinentes”, dijo Avilés en esa oportunidad.

La denuncia penal estaba hecha contra Carlos Jannicelli, encargado del área de cómputos en el período cuestionado. El hecho que se le imputaba es la adulteración del sistema de cómputos del municipio, asentando algunos pagos y eliminando otros, lo cual habría perjudicado la recaudación municipal. La información aportada tenía que ver con documentación en la que daría cuenta de la eliminación de deudas por medios informáticos, con el correspondiente ingreso de dinero a las arcas municipales. Esta denuncia fue asentada en la Fiscalía N°2 a cargo de Ricardo Mazzuchi.

El otro hecho denunciado lo tenía como principal acusado al exintendente Carlos Felpeto. Se trata de la entrega irregular de terrenos en barrio Colinas. La denuncia había recaido en la fiscalía del Primer Turno a cargo de Gustavo Marchetti. A cinco años de estos hechos, nada más se supo sobre las rimbombantes denuncias.

Vale recordar que este primer discurso de Avilés como intendente se dio en el Polideportivo de Sol y Río, al lado de la planta de EPEC que suscitó una fuerte resistencia de los vecinos que pedía su reubicación. “Hoy sesionamos en un barrio cuyos vecinos fueron afectados por un problema derivado de decisiones políticas inconsultas, no legitimadas, impuestas, como es la radicación de la planta de EPEC a metros de nuestro ejido y sobre cuyo emplazamiento ya hemos fijado postura”, dijo con ambigüedad el intendente en su discurso.

A cinco años de estos hechos, la postura del gobierno de Avilés en torno a este tema queda da más clara. La omisión absoluta. El mismo 1 de agosto de 2012, los integrantes de la Red de Vecinos por la Vida entregaron en mano al intendente un proyecto de ordenanza para limitar la exposición de las personas a campos magnéticos procedentes de tendidos e instalaciones eléctricas. El texto de la normativa contó con el asesoramiento del biólogo Raúl Montenegro. El punto nunca fue discutido en el recinto.

Pero lo más altisonante del discurso de Avilés fue el anuncio de que el municipio pretendía asumir la “conducción total” de Carlos paz Gas. Para ello, pretendió expropiar el 48,5% del paquete accionario de la Coopi dentro de la sociedad anónima que tienen al municipio y la Cooperativa como socios. “Queda claro que esta Sociedad ha fracasado debido a los graves errores e irregularidades cometidos. Es por ello que el Estado debe asumir la responsabilidad y hacerse cargo inmediatamente de la conducción total de Carlos Paz Gas, planteo que le haremos al Concejo de Representantes”.

La ordenanza fue aprobada el 27 de septiembre de 2012. Cinco meses después, en febrero de 2013, la jueza de Primera Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, Viviana Rodríguez, declaró inconstitucionales 7 de los 8 artículos de la ordenanza 5590, dejando sólo en pie el artículo 1 de la normativa que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 48,5 % del paquete accionario de la Coopi.

Esto no derivó en la sanción de una nueva ordenanza para corregir lo que Rodríguez calificó de “arbitrario” y “violatorio de los derechos y garantías constitucionales”.

La última novedad en torno al tema se conoció en septiembre del año pasado, cuando se dio a conocer que Tribunal Superior de Justicia de la provincia ratificó la posibilidad de que el municipio declare de “utilidad pública y sujetas a expropiación” las acciones de la Coopi en Carlos Paz Gas. Ante ese resultado, la Coopi apeló ante la Corte Suprema de Justicia de la nación.

El argumento de la Cooperativa es que las razones que esgrime el municipio para expropiar no son válidas y que se trata más bien de una “confiscación” que despoja a una institución de capital público (es decir, de todos los asociados). También vale aclarar que, a cinco años del anuncio, el directorio de Carlos Paz Gas sigue integrado por cinco miembros: tres del municipio (Roberto Rizzi, Juan Carlos Zoppetti y Fernando Cotti) y dos de la Cooperativa (Mario Díaz y Blanca Pérez).

2013, déjà vu

El discurso del año 2013 estuvo signado por el Centenario de Villa Carlos Paz. El lugar elegido esa vez fue el Club Sarmiento. Desde ese discurso, Avilés comenzó a aplicar la muletilla del “nuevo paradigma” que repetiría en innumerables oportunidades en su contacto con los medios de comunicación.

“Este cambio de paradigma se basa necesariamente en el respeto de los enunciados de la Carta Orgánica Municipal, símbolo de los nuevos tiempos, que algunos sectores pretenden aún que no sea aplicada”, definió. También incluyó en la conceptualización el “terminar con la nefasta costumbre de endeudar al Estado”.

“El endeudamiento disfraza la ineficiencia y se transforma a mediano y largo plazo en falta de beneficios para los vecinos”, dijo Avilés y enfatizó diciendo: “Nos tocó pagar la deuda de la fiesta de la gestión anterior”. Acto seguido reiteró el planteo judicial realizado contra la gestión de Felpeto, sin pronunciar novedades.

Para evitar el endeudamiento, Avilés adoptó otra muletilla: los “fondos propios”, que en definitiva representan la creación de sobretasas que incrementan la presión fiscal del municipio. Para ser más claros: impuestos más caros. La novedad en 2013 fue la creación del Fondo Rotativo de Obras Públicas (un 10% más en las tasas municipales) y del Fondo del Gas (8%). Según expresó Avilés, el objetivo de este fondo es “agilizar las respuestas en infraestructura de una ciudad en constante crecimiento”.

En aquel año, Avilés decidió subir al ring al gobierno provincial, sobre el cual planteó duros cuestionamientos. Sostuvo que “es falso suponer que la solución de los problemas depende de la buena relación personal entre un intendente, con un gobernador o un presidente”. En este sentido afirmó que en la región existen gobiernos de distintos signos políticos y “en ningún lugar hay un sólo problema estructural resuelto”.

Como contrapartida, mencionó lo conseguido con el gobierno nacional –por entonces en manos del kirchnerismo- a través del programa GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos) desarrollado por el ministerio de Turismo de la nación con el financiamiento del BID (Banco Interamericano de Desarrollo).

“Proyectan como una solución definitiva al problema de la basura, construyendo la nueva Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos. Esto solucionará un problema crónico que afecta el medio ambiente y a nuestra imagen turística”, destacó Avilés. En los subsiguientes discursos de apertura de sesiones, Avilés reiteraría el anuncio de construcción del Centro Ambiental.

Los minutos destinados a la Cooperativa Integral fueron para anticipar que la denunciaría por “afectar unilateralmente” más de 6 millones de pesos del Rubro Obras. Avilés hizo el anuncio de la denuncia en agosto y recién la presentó en noviembre de 2013. No hubo citación ni imputación de nadie de la Cooperativa por esa causa.

2014, proyección de reelección

Esta vez, el intendente Esteban Avilés no hizo grandes anuncios ni disparó munición gruesa contra sus “enemigos políticos”. Más bien prefirió hacer un balance de su gestión y, al cierre de su alocución hablar de una proyección 2020. Se trató de un lanzamiento velado de su candidatura a intendente en 2015. “Lo que hemos lanzando o relanzado y afianzado es el proyecto de Carlos Paz Unido, que es lo más importante”, reconoció el mandatario ante la prensa, luego de finalizar su discurso.

Si bien no lo nombró, hubo algunas alusiones veladas al exintendente Carlos Felpeto, como cuando expresó tener “la certeza plena que Carlos Paz no olvida, que sus habitantes han capitalizado el valor de la democracia y saben perfectamente qué quieren y qué exigen de sus gobernantes”.

“Como hijo de este pueblo, creo interpretar el sentir ampliamente mayoritario de los vecinos, que, por otra parte, me lo reiteran hasta el cansancio en mis habituales recorridas por todos los rincones de la ciudad. Ese sentir, convertido en un verdadero reclamo popular, es que no queremos ni debemos olvidarnos del valor de las instituciones, del apego irrestricto a la legalidad, de la participación de los sectores históricamente más postergados en nuestra villa y de la transparencia de los actos de gobierno, como pilares fundamentales para la vida del Municipio”, aseguró.

En los primeros fragmentos de su discurso volvió a hacer alusión a la “herencia” que dejó la gestión anterior. Y dijo: “En actos anteriores, de idéntico tenor al del presente, he detallado las penosas condiciones heredadas en muchas áreas de gobierno, situación que condicionó gravemente la primera etapa de nuestro mandato. Que hoy en gran medida se haya superado ese estado de cosas y que estemos en condiciones de mirar con optimismo hacia al futuro no debe hacernos olvidar lo mucho que hubo que reparar”.

2015, asunción del segundo mandato

El discurso de Avilés del 2015 se dio en el marco de su asunción por segunda vez al frente del municipio. “A todos y cada uno de ustedes porque con su voto aprobaron este modelo de gestión comunitaria basado en la transparencia, la participación, el orden y la planificación. Gracias, porque han sido ustedes los verdaderos protagonistas de esta transformación. Esta acción conjunta de vecinos e instituciones determina que el camino elegido es el correcto”, dijo en su comienzo Avilés.

En sus palabras comenzó a emerger una nueva muletilla: “gestión comunitaria”.

“El apoyo con el que el pueblo de Carlos Paz nos ha honrado exige nuestro mayor compromiso para esta nueva etapa, y no duden que lo tendrán. Sostendremos y fortaleceremos esta gestión comunitaria que se legitima a sí misma, día a día.

“Bajo este concepto de gestión restablecimos el orden jurídico, económico e institucional del municipio. Administramos el dinero de los vecinos con transparencia y responsabilidad, lo que nos permitió contar con recursos propios que invertimos en obras y servicios y afrontar la deuda municipal que en el 2011 significaba el 68% del presupuesto, y hoy sólo incide en el 28%”.

En su alocución, Avilés mencionó como logros de su gestión la construcción del Centro de Salud y participación Ciudadana del Distrito Oeste, el Centro Odontológico Municipal de barrio Las Rosas Centro, el Centro Veterinario de barrio Costa Azul, la refuncionalización de áreas céntricas como el boulevard Sarmiento, el Cu-cú, zonas de balneario y costanera lo cual, según dijo, “mejoraron la oferta y los servicios turísticos”. Una vez más, volvió a hacer referencia al Centro Ambiental que se construiría en el marco del programa GIRSU.

En materia de servicios públicos solo dijo que reafirmaba “el concepto político de esta gestión” en cuanto al “rol protagónico que como Estado hemos asumido en el orden, planificación e inversión de los mismos”.

“Ante situaciones en las que el municipio asuma responsabilidad de servicios o ante vencimientos contractuales que sujeten el servicio a una nueva licitación, nuestro gobierno garantizará la continuidad laboral de los trabajadores del mismo”, dijo en aquella oportunidad. Leído en retrospectiva, esta frase sería un anticipo de lo que un año después anunciaría, también, en el marco de un acto de apertura de sesiones legislativas.

2016, la pretendida municipalización del agua

El 2016 fue el año en que Avilés, directamente pateó el tablero y mostró su verdadera ambición de poder. Fortalecido por el resultado electoral en 2015, decidió romper el acuerdo político que tenía con Walter Gispert y lo desplazó de la presidencia del Concejo. Tres días después, en el discurso de apertura, anunció su deseo de que el municipio reasuma la prestación del servicio de agua.

“Como primer proyecto del año legislativo que comienza, enviaremos una iniciativa que dispone lo siguiente: Primero: el cese y extinción del contrato y sus prórrogas, que disponía la concesión de la prestación del servicio de agua potable por parte de la COOPI. Segundo: reasumir integralmente el servicio que, a partir de la sanción y promulgación de la Ordenanza cuyo tratamiento proponemos, volverá a estar en manos del Municipio. Tercero: crear en el ámbito de la Secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental la Subsecretaría de Aguas y Saneamiento, allí se tramitarán todas las cuestiones inherentes a la prestación del servicio cuya municipalización propongo. Cuarto: crear un Registro Especial de Personal para que en el término de quince días corridos, contados desde la sanción de la Ordenanza, se inscriban voluntariamente todos aquellos que hoy prestan servicios bajo las órdenes de la Concesionaria y que quieran adherir al Régimen de Empleo y contratación del Municipio”, dijo.

Más allá del declamado “consenso mayoritario” que expresó el intendente al pronunciar su discurso, con el correr de los días fue quedando en evidencia la ausencia de acuerdos (internos y externos a la alianza de gobierno) para llevar adelante la iniciativa.

La ordenanza presentada por Avilés nunca consiguió los votos necesarios para su aprobación. Por el contrario, se presentaron tres proyectos de referéndum para definir el futuro del servicio de agua. Uno promovido por los ediles del Frente Cívico, otro por el avilesismo y el último por el concejal Omar Ruiz. Ninguno fue tratado en las sesiones ordinarias del Concejo.

Acorralado ante la falta de consensos -y sin ánimo de construirlos tampoco-, un mes después, Avilés firmó el decreto a través del cual daba por finalizado el vínculo contractual con la Coopi y dispuso que la municipalidad asuma la prestación del servicio de agua.

Resolver a decretazo la municipalización del servicio de agua fue la mayor muestra de debilidad en sus cinco años al frente del gobierno municipal. Distintos actores sociales, políticos, gremiales, clericales pidieron que se abran instancias de diálogo. Hasta hubo quienes se ofrecieron como mediadores en el conflicto. Nada eso sirvió. Decidido a ir por la Coopi, Avilés se cortó solo.

Ante esto la Coopi armó un plan de lucha y resistencia que contó con expresiones de apoyo y solidaridad desde distintos espacios sociales, gremiales, políticos y culturales. Un tejido social en cuya urdimbre se viene trabajando desde años y que se activó inmediatamente cuando se vio que la institución estaba en riesgo.

En el plano judicial, la respuesta de la Cooperativa al decretazo de Avilés fue la presentación de una caución de amparo, como medida cautelar, impugnando por inconstitucional la decisión del intendente. En menos de un mes, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Primera Nominación resolvió la cuestión de fondo del amparo.

En principio, ratificó la legalidad del artículo 1º del Decreto 466/16 con el cual el Ejecutivo dispuso “hacer operativa la extinción de la concesión del servicio de agua potable” a la Cooperativa Integral por vencimiento del contrato (en mayo de 2012 venció la últimaprórroga). Pero declaró nulos los artículos 2, 3, 4 y 5 que establecían plazos para que la municipalidad reasumiera la prestación el servicio.

En este sentido, la Cámara dictaminó que para que se proceda a la denominada “municipalización”, hay que cumplir con el procedimiento institucional fijado por la Carta Orgánica, que exige la intervención del Concejo de Representantes y la sanción de una ordenanza en “doble lectura”, audiencia pública y mayoría agravada.

Lo que hizo el Poder Judicial es –lisa y llanamente- devolver el debate a la política, ratificando que es a través del Concejo de Representantes y no por decreto que Avilés puede llevar adelante esa decisión.

El municipio decidió apelar el fallo de la Cámara ante el Tribunal Superior de Justicia, insistiendo que la municipalización puede hacerse vía decreto. Mientras se espera el dictamen del máximo tribunal provincial, Avilés sigue apelando a todo lo que tiene a mano para frenar el accionar de la Coopi. La deja afuera de los llamados a licitación a través de mecanismos poco claros, a lo que se sumó este año la decisión de no otorgarle un incremento tarifario.

2017, lo que viene

Con los antecedentes mencionados, se espera que el discurso que vaya en la misma línea. Esto es, reiterar el escenario de confrontación. Todo parece indicar que esta vez, el anuncio –o el golpe hacia la Coopi- vendría por el lado de las cloacas.

Este año, en octubre, vence el contrato de concesión de la prestación de ese servicio que hoy está en manos de la Cooperativa. Lo que sucede es que, al igual que el agua, un eventual llamado a licitación o municipalización requieren de la intervención del Concejo y de mayoría agravada. De ser así, Avilés cumpliría con la triada de ataque hacia la Cooperativa: gas, agua y cloacas.

Veremos que sucede el martes…

Nota correspondiente a la edición n° 476 del semanario La Jornada, del 30 de julio de 2017.