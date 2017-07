Luis Juez: “Debemos animarnos con todas nuestras contradicciones a seguir cambiando el país”

“Yo sé que no hay clima electoral, que la campaña se ha diseñado distinta, que existe mucha gente que ha perdido el trabajo, que hay un montón de cordobeses que la están pasando mal, claro, como no voy a saber eso, pero todas esas cosas no puede ser un pretexto para ser cobardes y quedarnos en casa y no salir a hablar con la gente y explicarles que esta es una gran oportunidad para seguir cambiando el país”.

Con estas expresiones el Embajador Luis Juez comenzó su discurso en el locro partidario y le abrió las puertas del Frente Cívico a los candidatos de Cambiemos.

Una demostración más para reafirmar la pertenencia a este espacio político y instar a la militancia a ponerle pasión en este último tramo de campaña.

Más adelante Juez agregó ”todos sabemos que vivimos más de una década con una ideología y un relato maravilloso, y así nos fue. Yo les digo que no nos hace falta cambiar la manera de pensar para trabajar contra la corrupción, contra el narcotráfico y para tratar de bajar los índices de pobreza”.

En la apertura de los discursos el candidato Walter Nostrala dijo que para esta elección no le dieron un traje de candidato sino un overol para trabajar por nuestras convicciones y dijo además que somos un partido que no se construyó en la ideología sino sobre la base de los valores.

Luego llegó el turno del candidato Gabriel Frizza y después Héctor Baldassi, primer precandidato a diputado nacional, cerró la lista de oradores ante los 800 comensales que compartieron “el locro partidario”.

Más allá del sincero racconto de su experiencia política, Baldassi le pidió a Juez que diera el saludo final del encuentro, quien cerró la reunión diciendo que “debemos animarnos con todas nuestras contradicciones a cambiar el país”.