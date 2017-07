Serna cruzó a Boldrini por el balance de las vacaciones de invierno: “Habla de una temporada que no fue”

Compartir esto





















El presidente de la Asociación Hotelera y Gastronómica de Villa Carlos Paz (ASHOGA), Rodrigo Serna, se diferenció del balance “positivo” que realizó el secretario de Turismo y Deportes de la actual temporada de invierno. “Ha sido muy magra”, graficó.

Cabe recordar que desde el municipio se difundió que el sábado se registró una ocupación del 62,9% y, a partir de este número, la evaluación fue favorable. Al menos para el ámbito oficial. “Estar arriba del 60% de ocupación es positivo, ya estábamos anticipando que iba a ser un buen fin de semana debido al nivel de las consultas que teníamos. Estamos pasando el mejor fin de semana de julio donde nos acompaña la gente de Buenos Aires y el público de Córdoba. Además, a las distintas propuestas se sumaron las obras teatrales que están trabajando muy bien”, expresó Boldrini.

Ante esto, el titular de ASHOGA expuso una realidad completamente distinta. “Está clara la postura de la gente que trabaja todos los días y que contrasta con la felicidad del secretario de Turismo que, sin conocer del tema, habla de una temporada que no fue”, acusó.

En diálogo con VillaNos Radio, Serna aclaró que hubo otros lugares de la provincia, como el Valle de Calamuchita, donde la temporada de invierno fue “excelente”.

“Eso no pasó en Carlos Paz. Tuvimos un promedio de ocupación del 35% los días de semana, con un pico el sábado pasado del 55 o 58%. Fue una temporada muy magra, con precios de temporada baja, y no sé cuántos hoteles van a aguantar hasta fin de año”, advirtió.

Y en este sentido sostuvo que aquellos establecimientos que tienen convenio o esperan el estudiantil “podrán tener otra perspectiva pero los que no, van a estar muy complicados”.

“No sé si esto lo están viendo desde el municipio”, alertó, e insistió con que el cierre de hoteles y restaurantes y la caída del empleo dejan expuesta la crisis del sector, acorralado por el aumento en las tarifas y la disminución de la demanda.

Por otra parte, dijo que en la Hotelera están “deseosos” de que finalmente se pueda concretar la reunión con el Concejo Deliberante para abordar, principalmente, dos temas: alquileres temporarios y ómnibus de gran porte.

“Ediles del oficialismo se llenaban la boca hablando de la nueva ordenanza para regular los alquileres temporarios pero la verdad es que no funciona, no hay contralor y no dejó ningún dato positivo”, planteó.

Sobre la normativa que prohíbe el tránsito dentro de la ciudad de los colectivos de gran porte que trasladan al turismo de grupo remarcó que, “necesitamos corredores y lugares para estacionar”.

“Si siguen pensando que prohibiendo van a solucionar el tema se equivocan”, cerró.