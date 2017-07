La Policía actualiza y expande su sistema de comunicación

El gobernador Juan Schiaretti encabezó hoy el acto de presentación de la renovación y actualización de todo el equipamiento de control, software, cuatro repetidoras, generadores de energías alternativas y consolas de despacho para la policía de Córdoba.

En ese marco, se adquirieron 800 radios portátiles y 200 radios móviles, y se actualizaron todas las radios disponibles en la actualidad para que se adecuen a la nueva estructura de comunicación, logrando reutilizar el 100% de los equipos actualmente en uso.

En una primera fase, con el nuevo equipamiento se podrá aumentar la capacidad de comunicaciones y el volumen operativo de la Fuerza Policial en un 60% (de 1800 a 2800 efectivos usando una radio).

Con próximas expansiones se podría llegar hasta 8.000 usuarios a partir de las bases del mismo sistema. También permite aprovechar la capacidad instalada y una implementación rápida sobre el sistema actual que se encuentra operativo.

El Gobernador resaltó que se ha dado un gran salto en equipamiento e incorporación de nuevos policías. “Ahora es el momento de dar el salto en la tecnología, sin descuidar lo otro”, agregó.

Para que el combate contra el delito sea más eficiente, Schiaretti expresó: “Tenemos que llevar este sistema al Gran Córdoba y también a otras grandes ciudades. De esta manera vamos incorporando más regiones de la provincia en la tecnología que nos permite ser más eficientes en el combate al delito”.

Por último, el Mandatario Provincial adelantó que la Provincia iniciará el proceso licitatorio para incorporar 2.200 radios.

Seguridad del sistema

Esta nueva tecnología de radio comunicación conforma un sistema de misión crítica P25 (Project25 es el nombre del estándar) y es uno de los más innovadores del mundo.Permite comunicaciones seguras (encriptadas) e instantáneas. Es un sistema robusto, con tecnología ampliamente probada, que se adapta a la perfección a la extensa geografía de la provincia de Córdoba.

“Misión Crítica” significa que la comunicación se debe establecer y no puede fallar porque hay vidas que dependen de ésta. Es un tipo de sistema que está diseñado para funcionar en las condiciones más adversas, aun cuando todos los otros (redes celulares o sistemas comerciales) no lo hagan por congestiones, desastres naturales, etc.

Además cuenta con aplicaciones como geolocalización que permiten asignar más rápidamente los recursos a cada operativo y con un botón de emergencia en cada radio, para que el uniformado envíe una señal de alerta cuando necesite soporte.

Su utilización en Argentina y en otros países

El sistema P25 es del mismo estándar que utilizan las fuerzas de seguridad Federales (Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura) y las de provincias de Buenos Aires y San Juan. Esto permitirá la interoperabilidad entre todos estos organismos cuando lo precisen, como en situaciones de emergencia u operativos conjuntos.

Este sistema es el mismo que se está utilizando en algunos de los máximos desafíos de seguridad pública internacional como sucede en Río de Janeiro con el Ejército de Brasil, o en otros países latinoamericanos como Ecuador, Colombia, Bolivia y naciones del Caribe y

También es utilizado en grandes ciudades de Estados Unidos como New York, Chicago, Washingtony Los Ángeles, o en Australia e Indonesia, entre otros.

Más de 90 países utilizan sistemas P25 de Motorola Solutions. La empresa cuenta con más de 550 sistemas P25 instalados y 34 sistemas de cobertura de nivel nacional y provincial/estatal.