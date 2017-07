Agua para Villa del Lago: a una semana del pedido de reunión planteado por la Coopi, el municipio aun no respondió

Compartir esto





















El miércoles pasado, la Cooperativa Integral ingresó al municipio un pedido de reunión con personal técnico de la municipalidad para abordar la cuestión de la prestación del servicio de agua potable en Villa del Lago. Lo hizo en el marco de lo resuelto por el juez en lo Civil de Primera Nominación Andrés Olcese, quien ordenó a la Coopi que “proceda en forma inmediata a la provisión de agua potable de conformidad a lo dispuesto en la ordenanza 6256” y “establecer que durante el plazo de 120 días la entrega del fluido deberá hacerse de forma paulatina, a fin de evitar eventuales deterioros, todo ello conforme a lo requerido por el municipio y conforme a lo establecido por el artículo 3 de la ordenanza que establece un periodo de prueba sanitaria”.

A una semana de la presentación, el municipio no ha respondido a la convocatoria. La última información que tiene la Cooperativa Integral es que el acueducto que debe abastecer de agua potable a un sector del barrio Villa del Lago no estaría en funcionamiento.

En una entrevista con VillaNos Radio, el ingeniero Juan Carlos Sola quien está a cargo de la Gerencia de Planificación de Obras y Servicios Públicos de la Coopi aseguró que no tiene conocimiento si se habilitó o no el acueducto. “Contabilizamos más de doce averías y hasta donde sabemos no estaría siendo utilizado en este momento”, detalló.

“No sabemos en qué instancia está en este momento esa obra. Lamentamos que una obra nueva tenga esta cantidad de averías que no debieran haber ocurrido. Parecerían no haberse realizadolas pruebas hidráulicas que deberían haber hecho”, argumentó.

También, remarcó que no obtuvieron respuesta de la nota presentada para determinar las condiciones de prestación de la cañería y solicitando que el municipio fije una fecha de reunión. “No hay contacto técnico con la municipalidad. Da pena y no es porque no haya voluntad de parte de la cooperativa”, concluyó.

La decisión del juez fue a contramano de la última disposición del municipio que prohibió a la Coopi intervenir sobre el acueducto de vinculación a Villa del Lago.