Clase y torneos de ajedrez este miércoles en Carlos Paz

Compartir esto





















La Asociación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba invita a la jornada de ajedrez que se desarrollará este miércoles en la sede del Hotel Italia de Villa Carlos Paz (9 de Julio 155).

Desde las 18:30 se dictará una clase abierta y gratuita destinada a cultores del juego ciencia de todas las edades sobre “Ataques instructivos al enroque” y a partir de las 20 se jugará un torneo abierto para aficionados.

A las 21:45 se jugará la segunda fecha del Grand Prix de Ajedrez Blitz, por sistema suizo a 9 rondas y a 4 minutos de tiempo de reflexión con 2 segundos de incremento.

Informes e inscripciones: personalmente en la sede del torneo, desde las 17 o telefónicamente al 0351-155 126 557.

Festival ajedrecístico en Cosquín

El próximo fin de semana se jugará en la sede del Club de Ajedrez Social Cosquín (Catamarca 655 – frente a la plaza Prospero Molina) un gran festival compuesto de cuatro torneos con puntaje para el Elo internacional. Se disputará el Campeonato Provincial Juvenil Sub 20 (para jugadores y jugadoras nacidos a partir de 1998) y el Campeonato Provincial Femenino Superior “Memorial Carolina Porporatto”, clasificatorios para los Campeonatos Argentinos 2018. También se han programado la Semifinal de los Campeonatos Argentinos Sub 1700, 2000 y 2300 “Club de Ajedrez Cosquín” y el Torneo de Aficionados Sub 1600 “Cosquín Turístico”.

Informes e inscripciones a los teléfonos 03541-155 65 164 y 0351-155 126 557 o en la web oficial:http://ajedrezcosquin.blogspot.com.ar/ donde se ofrecen opciones de alojamiento y comidas a precios promocionales.

El festival organizado por la Asociación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba y con la fiscalización de la Federación Argentina de Ajedrez, comenzará este viernes 21 cuando a las 20:30 hs. se dispute un torneo abierto en la modalidad Blitz.