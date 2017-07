La ruta 38, zona de riesgo en Carlos Paz

Compartir esto





















Por Jorgelina Quinteros

Vecinos de Villa del Lago realizaron el miércoles pasado una protesta en la Ruta 38, reclamando por una solución integral en el tránsito en ese sector. La demarcación de la doble línea amarilla sobre la carpeta asfáltica en el trayecto de la ruta 38 que va desde el reloj Cucú hasta el Empalme Tanti fue la gota que colmó la paciencia de la gente. No pueden realizar una maniobra para ingresar a sus viviendas, sin cometer la infracción de cruzar la doble línea amarilla. La única forma de evitar esta situación es recorrer varios kilómetros hasta el Empalme Tanti (fuera del ejido de Carlos Paz) y allí retornar en dirección al barrio.

“Hace más de 15 años que venimos reclamando por la sistematización y semaforización del Boulevard Sarmiento, que es la Ruta Nacional 38, y que atraviesa nuestro barrio y lo divide en dos”, detalló a VillaNos Radio Mirna Puig, vecina del sector y agregó: “En marzo pavimentaron de nuevo la ruta. No hicieron las dársenas, no pusieron los semáforos ni nada de lo que hace falta”.

Más de 30 vecinos hicieron un corte de media calzada sobre la ruta a la altura de calle Cervantes manifestando su preocupación por la seguridad vial. “Nosotros somos un barrio no una ruta. No nos escucha nadie, no sabemos más como posicionar el tema. El martes terminó de explotar después de que pintaron la doble línea. Hemos estado dos meses pidiendo en Vialidad, en Presupuesto Participativo, en la secretaría de Obras Públicas y nos encontramos que hoy estamos peor”, afirmó Cecilia Lorenzelli, que vive allí desde hace 21 años.

Y argumentó: “Hacía falta un ensanche y dársenas, al repavimentar se agravó la situación. Pintaron la doble línea amarilla en otro lado que nos complica más. Dejaron la mano que entra a Carlos Paz más ancha y la otra angosta. Paramos en el medio de la ruta, porque la banquina esta descalzada 20 o 30 centímetros y no podes bajar”.

Las vecinas recordaron que en el año 2007, el Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) –dependiente de la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte de la Nación- aprobó un proyecto de sistematización integral del tránsito en el sector, que contó con el aval del municipio, pero los trabajos nunca fueron concretados.

“Las sucesivas comisiones vecinales del barrio hicimos reclamos reiterados ante Vialidad Nacional. En marzo, cuando comenzaron a levantar el pavimento, presentamos una nota ante este organismo donde les pedimos que hicieran las dársenas de giro y coloquen los semáforos. Eso nunca pasó. Parece ser que esos trabajos no estaban contemplados en el presupuesto de esta obra”, remarcó. “Nos dijeron que tenemos que hacerlo a través de la municipalidad”, subrayó Lanzarotti. “La ruta necesita infraestructura, no necesitaba sólo la repavimentación”, remarcó Puig.

El único acceso al barrio es a través de la ruta 38, ya que la mayoría de las calles no tienen salida. La ruta está bajo jurisdicción local, provincial o nacional, según el tramo. Está a cargo de la municipalidad desde el Cu-Cú hasta calle Alsina. De allí hasta antes del Puente Negro (Km 12) es jurisdicción provincial concesionada a Caminos de las Sierras y a la nación le pertenece el sector desde el Km 12 en adelante concesionado a Carreteras Centrales de Argentina S.A.

“Históricamente la municipalidad nos dice que no se puede poner ningún semáforo porque es ruta nacional. Pero ahora nos enteramos que cuando la ruta entra en zona urbana hay que pedir que se transforme en travesía”, explicó Lorenzelli.

El tramo de una ruta que atraviesa una localidad puede ser declarado travesía urbana. Esto implica generar condiciones adecuadas para atravesar el núcleo urbano, es decir que se pueden incorporar dársenas, colocar semáforos, reductores de velocidad, etc. La presidenta del centro vecinal consultó a Horacio Pedrone (secretario de Desarrollo Urbano Ambiental) por este tema y el funcionario afirmó que la zona no está declarada travesía.

La ruta es una de las arterias neurálgicas de ingreso y salida de la ciudad y a su vera habitan más de 10 mil personas. Las veredas son inexistentes, cruzarla implica un riesgo extremo tanto para automovilistas como para los peatones (no hay dársenas de giro ni semáforos), la iluminación es escasa, las paradas de colectivo no están señalizadas y las banquinas están descalzadas, no hay dársenas para el transporte urbano, los autos se desplazan a mucha velocidad, hay problemas de visibilidad, no existen sendas peatonales ni semáforos en ningún sector pasando calle Alsina y los embotellamientos son frecuentes.

Lorenzelli sumó un dato no menor en todo este contexto: “Cualquier accidente que tengamos doblando para nuestras casas no nos cubre el seguro, porque los que estamos en infracción somos nosotros. No podemos transgredir las normas de tránsito todas las veces que queremos entrar y salir de nuestra vivienda”.

Durante la gestión del ex intendente Carlos Felpeto se instaló en calle Alsina esquina Boulevard Sarmiento un semáforo que pretendía ordenar el tráfico y solucionar el acceso a una parte del barrio. Hoy en día es la forma de ingresar de manera más segura a Villa del Lago. En el resto de las intersecciones los vecinos están obligados a cometer una infracción cruzando a través de la doble línea amarilla. La única manera de evitar esto es dirigirse hasta el nudo vial de empalme a Tanti y allí retornar.

Las obras de repavimentación realizadas en los últimos meses en el sector generaron expectativa en los vecinos. Era una oportunidad para que el plan de sistematización desarrollado hace diez años pudiera revisarse, modificarse y ejecutarse de una vez por todas. La obra fue avanzando, pero no se construyeron dársenas, ni banquinas ni veredas. La ruta quedó asfaltada, pero sin demarcación.

El 25 de junio se produjo un accidente fatal a metros del puente Negro y, después de este trágico hecho, se realizó una demarcación de la doble línea amarilla en todo el sector. Otra vez la misma situación de riesgo, pero esta vez peor. La ruta hoy en día no tiene demarcación a los costados en gran parte de su recorrido por el barrio. A esto se suma el hecho de que la nueva capa asfáltica generó que las banquinas queden descalzadas. A la par de todo esto, tampoco prosperaron los pedidos de iluminación de la zona al municipio.

En las reuniones de Presupuesto Participativo el reclamo ha sido recurrente. “El 13 de junio con el Presupuesto Participativo la gente votó por poner semáforos entre calle Alsina y el puente Negro. Pedrone me dijo que eso está aprobado, pero después del puente hasta que termina Villa del Lago no hay nada para hacer porque le corresponde a la nación”, aseguró María Alejandra Cabrera, presidenta del Centro Vecinal de Villa del Lago.

Sin embargo, el problema ha sido instalado por los vecinos durante los últimos cinco años. “El problema de la ruta es el más serio de seguridad en nuestro barrio. Personalmente participé en todas las reuniones de Presupuesto Participativo planteando que el dinero destinado para este barrio se pusiera en la ruta. Con eso lo único que logramos fue un pedazo de vereda que dijeron era hasta Elpidio Gónzalez, pero como lo hicieron tres años después quedó más corta (no alcanzó el presupuesto) y seguimos peleando por la vereda”, recordó Lorenzelli.

Un grupo de vecinos se reunió la semana pasada con el ingeniero que hizo la repavimentación, quien les mencionó que la Dirección Nacional de Vialidad una vez asfaltada la ruta tiene 10 días para hacer la demarcación horizontal. “Acá pasaron tres o cuatro meses y estuvo el accidente en que se mató nuestro vecino” advirtió Lorenzelli. También, señaló con preocupación que el jefe de la obra dijo haberse reunido con todos los intendentes y jefes comunales hasta Cruz del Eje, pero “nunca pudo ser recibido por el intendente de Villa Carlos Paz”.

Además, el ingeniero les reconoció a los vecinos que como la ruta no está declarada como travesía si circularan a una velocidad de 110 km/h no estarían cometiendo ninguna infracción.

Los vecinos están evaluando continuar el reclamo por vía judicial ante la falta de respuestas del municipio y la nación. “El problema es Vialidad y que hay desidia y desconocimiento de parte de la municipalidad que no hace que las gestiones que tiene que hacer. Sentimos que nos versean, que durante años nos dan la razón y están de acuerdo, pero no se hace absolutamente nada. Pedimos que ponga en conocimiento de Vialidad esta situación”, afirmó Lorenzelli.

Sin estadísticas y sin sistematización

En la ruta ocurrieron accidentes gravísimos en los últimos meses. Sin ir más lejos, el domingo 25 de junio, un joven de 37 años que se conducía en una moto, perdió la vida tras chocar su motocicleta contra un vehículo. En diciembre del año pasado, un colectivo con estudiantes volcó a la altura de los Cortes de Furt, donde hubo 21 personas heridas.

En el tramo cordobés de la ruta 38 de 211 kilómetros, hubo 131 muertos entre 2007 y 2016, según La Voz del Interior. Sin embargo, no se dieron a conocer estadísticas oficiales sobre esta zona y los vecinos, que son testigos diarios de estos siniestros, han decidido sacar fotos de los accidentes como una forma de registro.

Vale la pena mencionar que el Observatorio Vial no presenta públicamente su informe mensual desde enero del 2017. Más allá de que no se dieron a conocer datos específicos sobre la accidentología en la ruta 38 que atraviesa Villa del Lago, se puede inferir que la situación se complejiza durante la temporada, dado que es una ruta nacional que une la provincia de Córdoba con La Rioja, Catamarca y Tucumán. Es decir, que no sólo soporta el tráfico turístico de la provincia, sino también de todos los visitantes del noroeste de nuestro país. Por ende, la problemática se agrava durante la época de verano y los fines de semana.

Uno de los objetivos con que fue creado este organismo es crear un mapa de contingencia accidentológico que permita tener un registro de los puntos de mayor siniestralidad y su frecuencia, con el fin de intervenir en las zonas más problemáticas en torno a la seguridad vial. Teniendo en cuenta que es un área donde se producen accidentes con frecuencia, cabe preguntarse por qué el Observatorio a más de un año de su creación no evaluó el reclamo de los vecinos para tomar medidas al respecto. Sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes de proyectos, notas y resoluciones presentados en el municipio y también en organismos de vialidad nacional.

10 mil carlospacenses están obligados todos los días a cometer una infracción para ingresar y salir de sus viviendas en Villa del Lago. Son testigos frecuentes de los accidentes que ocurren sobre la ruta y en muchos casos, lamentablemente, vieron a sus vecinos perder la vida sobre el asfalto. ¿Cuánto más tiempo se necesita para que la desidia se transforme en acción? ¿Cuántas notas, cortes de ruta y gestiones se requieren para que las autoridades correspondientes asuman que hay que dar una solución inmediata a este sector de la ciudad donde miles transitan por día? ¿Por qué si el intendente desde que es concejal tiene conocimiento de esta situación no recibió al ingeniero a cargo de la obra como afirman los vecinos?

El estado inseguro de la ruta 38 que cruza Villa del Lago es evidente, la exigencia de los vecinos es concreta, ahora ¿quién podrá defendernos?

El plan de sistematización integral e iluminación que nunca se concretó En el 2007, el Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) que depende de la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte de la Nación aprobó un proyecto de adecuación del Boulevard Sarmiento, que implicaba acciones de señalización y semaforización con un plazo de ejecución de 14 meses. El proyecto proponía una sistematización vial integral en el sector entre el kilómetro 11,745 a 13,580. Las obras a realizar eran: demarcación horizontal y vertical, instalación de semáforos, colocación de tachas reflectivas en eje de borde y calzada, construcción de badenes y veredas, demolición y construcción de cordones. En junio de ese mismo año, fue promulgada la ordenanza N°4797/2007, donde se aprobaba el llamado a licitación pública de la obra “Sistematización Bv. Sarmiento entre Homero y Puente Negro, Sistematización Bv. Sarmiento-Uruguay-Cassafousth”. En el plan de obras previsto en el presupuesto del 2008 estaba contemplada esta sistematización. Sin embargo, los trabajos nunca comenzaron. “Como una primera etapa el proyecto incluía siete nuditos viales en cada una de las intersecciones. La presión del barrio fue fuertísima. Desde la municipalidad nos plantearon que iban a hacer primero la iluminación y después los nudos viales. La iluminación llegaron a hacerla y todo el barrio festejó, los nudos viales nunca”, detalló Lorenzelli. Esto motivó la aprobación de un proyecto de resolución N° 019/2009 para que el ejecutivo, entonces encabezado por Carlos Felpeto, informe sobre el estado de los pliegos, la fecha de licitación y el inicio de las obras y gestiones tendientes a destrabar el trámite con la empresa concesionaria, OCCOVI y la Dirección Nacional de Vialidad. El proyecto tomó estado legislativo el 29 de enero de 2009 y contó con la firma de la concejala Amalia López de Encuentro y Participación y los concejales Raquel Merlino y Esteban Avilés de la Unión Cívica Radical. Entre los considerandos la resolución afirmaba que hay “reclamos de los vecinos de la zona, porque no sólo se necesita facilitar el tránsito en el sector, sino tener una mayor seguridad; en el caso de giro a la izquierda del Boulevard (Sarmiento) que lo hacen en doble línea amarilla en todos los accesos a los barrios del sector, donde ha habido innumerables accidentes de distinta consideración y estos siniestros no estarían cubiertos por las aseguradoras”. El ejecutivo aseguró que el 6 de agosto de 2008 la Secretaría de Obras y Servicios públicos había remitido la ampliación del proyecto a pedido del OCCOVI, adjuntó copia del pliego y manifestó estar en constante comunicación con el organismo. Pero, no realizó ninguna aclaración sobre el comienzo de las obras. Actualmente, los vecinos aseguran que las autoridades de la dirección Nacional de Vialidad en Córdoba les manifestaron no tener conocimiento sobre este proyecto. “En Vialidad nos dijeron ‘nosotros no tenemos ningún esquema, proyecto o plano’”, relató la vecina. A su vez, en el 2013 el Concejo de Representantes aprobó un proyecto de comunicación que instaba al OCCOVI como organismo de control a que intervenga gestionando con la empresa concesionaria la realización las obras de iluminación de la ruta 38, con el objetivo de reducir siniestros y garantizar condiciones de seguridad vial en el sector. Desde fines del 2016, el Centro Vecinal de Villa del Lago ha presentado por lo menos tres notas por este mismo tema, pero subsiste la falta de soluciones y respuestas satisfactorias. En noviembre, solicitaron iluminación de las garitas del colectivo. “A tal efecto nos respondieron dándonos un listado para comprar”, señala una nota presentada en enero de 2017 dirigida al Coordinador de Políticas Vecinales, Leonardo Villalobos. Los vecinos aclaran en esta segunda nota que exigen que el costo sea asumido por el gobierno municipal y remarcan los problemas que afectan al sector. El 15 de mayo ingresaron una nota al Concejo de Representantes donde remarcan los aspectos más problemáticos de la ruta y vuelven a demandar una solución urgente al problema de circulación, acceso al barrio e iluminación. “Hemos efectuado notas al municipio para que coloquen las luminarias a cargo del estado municipal. Nos brindaron el listado de elementos para comprarlo, por lo cual reiteramos el pedido aclarando que necesitamos que la iluminación de las garitas esté a cargo del municipio. Es por ello que recurrimos a este Concejo para que intervenga en esta solicitud”, se detalla en la nota.

Nota correspondiente a la edición n° 474 del semanario La Jornada, del 16 de julio de 2017.