Llaryora entregó nueva cuota de créditos Vida Digna y destacó que el programa deja casi cuatro millones de pesos en Villa Carlos Paz

El vicegobernador de Córdoba Martín Llaryora, realizó este miércoles la tercera entrega de cuotas correspondiente al Plan “Vida Digna”.

El acto se llevó a cabo en el Palacio Municipal 16 de Julio, y contó con la presencia, además, de la secretaria de Acción Social de la provincia Deborah Petrakovsky, la legisladora Mariana Caserio, el secretario General, de Desarrollo Social y Educación Sebastián Guruceta y la presidenta del Concejo de Representantes Alejandra Roldán.

Cabe recordar que el programa “Vida Digna” contempla la asistencia económica a familias en situación de carencia de la provincia de Córdoba para que realicen cambios edilicios en sus hogares, de modo tal que puedan mejorar su calidad de vida.

“Estamos reunidos por un trabajo en conjunto, no por casualidad, sino por fruto de la causalidad, que es de un esfuerzo entre municipio y provincia que nos permite realizar estos programas. Porque el intendente Esteban Avilés y todo su equipo, son la definición de una política provincial pública, donde hay acuerdos estratégicos de dos gobiernos que tienen sensibilidad social y corazón de poder estar hoy aquí, y me parece que es algo que hay que destacar. Quiero agradecerle a Esteban y su equipo por este trabajo en conjunto que hoy nos permite estar favoreciendo 257 familias de Villa Carlos Paz”, destacó Llaryora. Y subrayó que el programa Vida Digna “es un programa necesario que también colabora con la inversión, dejando en Carlos Paz $3.885.000 que van a quedar acá, que gire en nuestra economía y que ayude a sostener el empleo. Sobre todo en este momento donde la economía está muy difícil y a las familias se le hace difícil llegar a fin de mes; por eso es importante no parar, inyectar recursos y seguir trabajando con todos los intendentes para que no paren las obras”.