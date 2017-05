El Senado transformó en ley el límite al 2×1 para genocidas

Después de que, en tratamiento sobre tablas, la Cámara de Diputados diera media sanción, rápidamente hoy el Senado haría ley el proyecto que busca limitar la aplicación de la figura del dos por uno a condenados por delitos de lesa humanidad.

“Tal vez se incurra en un error respecto de lo que se está tratando. El 2×1 está derogado y estamos tratando una ley interpretativa de un principio cuya ley no está vigente. Esto se tendría que haber aclarado en su momento” comenzó diciendo la titular del bloque de Cambiemos, Laura Rodríguez Machado.

La cordobesa afirmó que la Cámara Alta discute “sobre la aplicación de la ley penal más benigna”, dejando en claro que lo que se aprobaría evitaría la disparidad de criterios que, por caso, se dieron en el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia.

En diálogo con Canal 10 y radio Universidad, sentenció: “Lo que se busca es que, primero: si el involucrado no estaba procesado cuando la ley estaba en vigencia, no compete la aplicación de este principio en el marco de la ley penal más benigna. Y la segunda es que no puede resultar aplicable a delitos de lesa humanidad”.

Rodríguez Machado intentó comprender el criterio de la Corte, remarcando que sus integrantes actuaron distinto “entendiendo que había una falta de claridad legislativa”. De aquí en adelante, se reducirá el acceso de condenados a la desaparecida ley 24.390.