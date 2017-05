Alejandra Fernández no será candidata a defensora del Pueblo: “No dejo que me impongan nada”

Compartir esto





















Un par de días después de haber lanzado su candidatura a defensora del Pueblo por el partido Primero la Gente, Alejandra Fernández de Durán decidió no participar de los comicios del 25 de junio.

La novedad fue informada por Radio Cyber.

“Cuando me quieren imponer personas que van en contra de mis principios, prefiero bajarme de la candidatura. Quería el puesto por lo que podía hacer yo por la defensoria. No levanto la mano, ni dejo que me impongan nada. No golpeé la puerta de ningun partido politico. Me vinieron a buscar. No hay reconciliación posible”, dijo al programa La Mañana de la Gente que conduce a Diego Truccone.

