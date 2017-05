Advierten que suba de la luz pone en jaque empleos vinculados al turismo

La cantidad de actores que multiplican sus reclamos mientras la llegada de las facturas de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) es directamente proporcional. Ahora, con el riesgo de afectar una de las industrias, sin chimenea, que moviliza una buena parte del territorio cordobés: el turismo.

“Los aumentos que estamos teniendo están fuera de todo contexto, y es imposible trasladar a las tarifas en la situación que vivimos” sentenció el carlospacense Alejandro Moroni, a la hora de describir el momento.

El Secretario de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica Córdoba avizora un panorama “muy difícil”, en virtud de “la competencia” con diferentes centros turísticos a lo largo de todo el país, algunos de los que “tienen tarifas diferencias y hasta subsidiadas por gobiernos provinciales”.

Consideró también, durante el diálogo con el programa Cara y Cruz, que a los empresarios les resulta “difícil” sostener los puestos de trabajo, ya que la energía eléctrica es “el segundo ítem” en cuanto a los costos, detrás de los salarios de los trabajadores.

A la hora de las críticas, dejó en claro que funcionarios del gobierno de Córdoba “están al tanto” de la situación. “Esto no es nuevo, antes de la última audiencia pública contratamos una consultora y llevamos estudio comparativo energético entre provincias, para dejar en claro dónde estábamos” remarcó.

Durante la entrevista con radio Universidad dejó en claro que “no intentamos imponerlo en la agenda de los medios”, sino que “recurrimos directamente” a las autoridades. Sin embargo, declaró que “no hubo una decisión” oficial, lamentó no haber tenido respuestas y aclaró que se les pidió a los representantes del sector que “se adecúen”.

Y concluyó: “Nos pidieron que usemos energías alternativas, que cambiemos luminarias. Quienes lo hicieron, bajaron el consumo promedio hasta un 10%, pero la factura vino un 100% más cara. Me da la impresión que nuestros interlocutores son conscientes de la situación, pero no toman decisiones porque algo en el medio los condiciona. O no se ponen de acuerdo con el gobernador o (Schiaretti) tiene una postura particular”.