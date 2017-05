Rumbo al 25-J: “No voy a ser el candidato del oficialismo, Avilés es mi amigo pero eso no tiene nada que ver”, aclaró Mowszet

Compartir esto





















La fórmula integrada por Daniel Mowszet y Néstor Matheus, como candidatos a defensor del Pueblo y defensor Adjunto, fue lanzada oficialmente el pasado jueves desde la ONG Calidad y Desarrollo Ciudadano, con la particularidad de que no tiene, aun, un partido político que la respalde.

“Nosotros como ONG no somos partido político y se nos ocurrió la posibilidad de presentar una formula. Quisimos hacerlo de esta manera, ofrecer esta fórmula y ponerla a disposición del partido o alianza interesado en representarnos. Hasta ahora no hablamos con nadie”, explicó Matheus, presidente de la ONG que ha tenido una activa participación en materia de saneamiento del lago San Roque.

Cabe destacar que Mowszet fue secretario de Salud durante la primera gestión de Avilés y, actualmente, sigue siendo funcionario como responsable de las Redes Sanitarias Periféricas del municipio. Es más, presenció la conferencia de prensa el actual secretario de Salud Pública, Rubén López, en lo que se leyó como un claro respaldo del oficialismo.

Sin embargo, Mowszet afirmó que no es el candidato de Avilés.

“No voy a ser el candidato del oficialismo. En absoluto. No soy afiliado ni militante. Lo mío (en el municipio) es técnico, no tengo vinculación política con nadie”, dijo. Y ante la insistencia de los periodistas, aclaró: “Avilés es mi amigo pero eso no tiene nada que ver. Yo voy a hacer mi trabajo. Y uno a los amigos les exige mucho más. No soy ni oficialista ni opositor; voy a trabajar por la gente y voy a cumplir mi trabajo como le he hecho siempre”.

Reconoció que aceptar ser candidato no fue sencillo. “Me llevó muchos momentos de reflexión. He decidido salir de este estado de comodidad en el que estoy y trabajar por la ciudad, por el derecho de los ciudadanos y por el control de la gestión pública. Creo que puedo aportar mucho”, afirmó.

Nota correspondiente a la edición n° 464 del semanario La Jornada, del 07 de mayo de 2017.