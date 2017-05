Mowszet – Matheus, la fórmula para la defensoría del Pueblo que busca partido pero ya se la vincula al avilesismo

Compartir esto





















La fórmula integrada por Daniel Mowszet y Néstor Matheus, como candidatos de defensor del Pueblo y defensor Adjunto, fue lanzada oficialmente esta mañana desde la ONG Calidad y Desarrollo Ciudadano, con la particularidad de que no tiene, aun, un partido político que la respalde.

“Nosotros como ONG no somos partido político y se nos ocurrió la posibilidad de presentar una formula. Quisimos hacerlo de esta manera, ofrecer esta fórmula y ponerla a disposición del partido o alianza interesado en representarnos”, explicó Matheus a VillaNos Radio.

Cabe destacar que Mowszet fue secretario de Salud durante la primera gestión de Avilés y, actualmente, sigue siendo funcionario municipal como responsable de las Redes Sanitarias Periféricas del municipio.

Matheu, en tanto, es el presidente de la ONG que ha tenido una activa participación en materia de saneamiento del lago San Roque.

“Los que conocen la actividad de la ONG y los que me conocen saben que vengo trabajando desde el vecinalismo, y nos pareció interesante poder hacerlo desde adentro.

Siendo defensor del Pueblo creemos que vamos a tener mayores posibilidades de trabajar, por ejemplo en el tema saneamiento, que es lo de que se ocupó principalmente la ONG”, señaló.

Conocida la noticia, se vinculó el lanzamiento de esta fórmula a la alianza entre los dos partidos ‘sobrevivientes’ de Carlos Paz Unido (Partido Socialista y MID), pero Matheus aseguró que, “no hemos hablado con nadie”.

“No lo descarto, pero también están los otros partidos a los que les pueda llegar a interesar. Y si no parece ninguno, seguiremos trabajando como hasta ahora”, dijo.

Definió a Mowszet como un amigo y puso énfasis en su “gran capacidad y trayectoria”.

“Me costó enormemente convencerlo para que acepte”, reconoció.

En cuanto a que los consideren ‘los candidatos de Avilés’, sostuvo que por el hecho de que Mowszet se desempeña en el municipio “la identificación es inevitable”.

“Ha sido funcionario, pero no se trata de malas intenciones. Hay que mirar lo que se puede hacer. No quiero ponerme a hablar de la defensoría actual pero se ha manejado mal, más a nivel oposición que para el vecino.

Acá no se trata de ser oposición u oficialista. Nosotros no vamos a trabajar para el gobierno de turno, vamos a trabajar para el pueblo de Carlos Paz”, subrayó.

En este punto cabe acotar que presenció la conferencia de prensa, en un claro aval, el actual secretario de Salud Pública municipal, Rubén López.

En cuanto a las desprolijidades que rodean al proceso electoral planteó que, “en lo particular me gustan las cosas más ordenadas, no me gusta la improvisación”.

Consultado sobre si cree que están dadas las garantías para una elección transparente, respondió: “¿Qui lo sa?, como diría mi abuelo”.