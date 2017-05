Lassaga estalló contra el oficialismo: “La ciudadanía les dio un Mercedes Benz y lo chocaron”

Compartir esto





















El presidente de la UCR de Villa Carlos Paz, Jorge Lassaga, arremetió contra el oficialismo liderado por el intendente Esteban Avilés, al que responsabilizó por todas las irregularidades en torno al proceso electoral que desembocará en los comicios del defensor del Pueblo, el próximo 25 de junio.

“La Junta Electoral (JEM) se aprobó sin consenso, sin pasar por el Consejo de Partidos Políticos como dice la Carta Orgánica…

Lo cierto es que estamos a tres días del cierre de listas y no tenemos la Junta constituida. Es un proceso que comenzó mal y lamentablemente va a terminar mal. Ojalá me equivoque”, planteó.

En una entrevista con VillaNos Radio, el dirigente radical advirtió sobre, “este proceso totalmente irregular que no garantiza la transparencia de la elección”.

“Llamar a la ciudadanía a votar con este nivel de incerteza es bastante irresponsable”, apuntó.

Aclaró que la UCR “no ha tomado una decisión” sobre la posibilidad de impugnar la JEM en la justicia y confirmó que, si la fecha de los comicios se mantiene, “seguramente el radicalismo va a participar, como lo ha hecho en todas las elecciones”.

“La realidad es que los tiempos se vinieron encima y cada uno analizará quién es el responsable. Nosotros (la UCR) no votamos la enmienda porque lo único que hacía era generar una ordenanza para resolver el tema de la Junta Electoral más adelante. Es decir, volvía a patear el tema para adelante. Lo que decimos es que se haga a través del Consejo de Partidos Políticos y se resuelva definitivamente”, aseveró.

Recodó, asimismo, que para la elección municipal de 2015 “dijimos que la Junta Provisoria era por única vez y que había que resolver el problema, pero no lo hicieron. Con el agregado de que Carlos Paz Unido tenía nueve concejales propios más uno (Cuevas), por lo que tenía la mayoría extraordinaria para resolver los problemas. Por eso no nos sentimos responsables cuando ahora dicen ‘la oposición no quiere que se vote’. No, muchachos. Ustedes son los responsables. A ustedes la ciudadanía les dio un Mercedes Benz y lo chocaron. Háganse cargo”.

Candidatos

En cuanto a los candidatos, adelantó que recién tomarán una decisión “cuando se conozca el cronograma electoral”.

“Estamos esperando a ver cómo se desarrolla todo. A partir del cronograma vamos a tomar una definición. En la prensa hay varios postulantes del radicalismo pero no hemos hablado sobre ninguno formalmente”, expresó.

Lassaga también se refirió a la imposibilidad de la UCR para ir junto al Frente Cívico y el Pro como Cambiemos con un candidato único.

“Lamentablemente no pudo ser en función de los problemas que tuvimos para acordar un candidato en común”, reconoció.