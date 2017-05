Díaz Gavier: “La Corte no es ajena a los tiempos políticos que corren”

Como presidente el Tribunal Federal Oral Nº 1, encargado de juzgar a los responsables de siete juicios por delitos de lesa humanidad, para Jaime Díaz Gavier la decisión de la Corte Suprema de permitir el beneficio a un acusado de este tipo de causas con el dos por uno, no le es ajena.

Más allá de abstenerse por saber que eventualmente podría tener que resolver cuestiones puntuales de condenados al respecto, dejó en claro que más allá de que “existen fundamentos jurídicos”, en su decisión “la Corte no está siendo ajena a los tiempos políticos que corren”.

El juez dejó en claro que hay “tendencias que parecen insinuarse” desde el gobierno nacional, en referencia a los Derechos Humanos, y aclaró: “Me parece significativo que se vote por mayoría, con dos jueces designados en tiempos de este nuevo gobierno y por otra jueza recientemente beneficiada con una disposición oficial de no apelar un fallo que permite continuar en el cargo después de los 75 años. Eso queda abierto a la interpretación política de cada uno”.

En diálogo con el programa Cara y Cruz, de radio Universidad, aclaró que la situación “tiene vigencia para el caso particular (Luis Muiña)” pero que “sienta un precedente” para casos similares. “No aseguro que haya motivaciones (para votar de tal forma) ni puedo juzgarlas, pero me parece que vivimos un momento significativo. No podemos desconocer que corren tiempos políticos determinados” refirió.

Entre los exmilitares que condenó el tribunal se encuentra Luciano Benjamín Menéndez, exjefe del Tercer Cuerpo de Ejército. “Eventualmente podría ser uno de los que pida” el beneficio, se limitó a decir Díaz Gavier.