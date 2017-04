Con el ejemplo de Villa General Belgrano, proponen trabajar en conjunto para quebrar la estacionalidad turística en Carlos Paz

Compartir esto





















Un reciente informe periodístico abordó el ‘fenómeno’ turístico en el que se convirtió Villa General Belgrano. La pintoresca localidad enclavada en el Valle de Calamuchita no sólo logró quebrar la estacionalidad, si no que al mismo tiempo se posicionó como destino de los visitantes con mayor poder adquisitivo.

La novedad motivó que un operador turístico local propusiera públicamente visitar la ciudad para copiar lo bueno que se ha hecho con el objetivo de aplicarlo en Villa Carlos Paz.

“Pongo el micro gratis para que el secretario de Turismo, el director de Turismo, los concejales, los asesores de los concejales, el presidente de la Asociación de Guías, el presidente de la Hotelera y representantes de la Acav, vayamos juntos, copiemos y mejoremos para Villa Carlos Paz. Creo que es el momento de unirnos

y dejar las peleas internas para mejorar nuestra ciudad”, lanzó en su muro de Facebook Oscar Adrián Sabugueiro, propietario de El Oso Ecoaventura.

Lejos de ser una ‘chicana’ de las que abundan en las redes sociales, la propuesta es bien en serio. Y lo ratificó en una entrevista con VillaNos Radio.

“Hay que poner hombro con hombro y tirar todos juntos para adelante. Si van a seguir con las pavadas de que cada uno representa a su partido, acá está la ciudad de por medio…

Por eso hice la propuesta, y el que no quiera ir debe ser escrachado, así la gente sabe quien quiere trabajar para la ciudad y quien no quiere por apetencias personales”, explicó.

Tras precisar que a Villa General Belgrano le llevó 25 años romper la estacionalidad, planteó que, “hay que tomar conciencia de que una ciudad debe trabajar a largo plazo para lograr sus objetivos”.

“No se puede hacer todo con un golpe de timón, pero sí se pueden tomar pautas para darle una dinámica la ciudad y romper con algunos eventos la baja temporada.

El movimiento en cualquier fin de semana en Villa General Belgrano es notable. No tienen ríos, no tienen lago, se reinventaron y hay que sacarse el sombrero”, dijo. Y opinó que “la parte municipal debe tomar conciencia de que el turismo debe ser manejando por profesionales”, aunque no invalidó la designación como secretario del área del profesor de Educación Física Sebastián Boldrini.

“El ‘Magnate del Acero’ (Andrew Carnegie) no sabía un carajo del acero pero se rodeó de gente que sabía. A veces no necesitás un profesional como líder pero sí alguien que sepa cuál es el objetivo y sepa convocar y manejar a todos esos profesionales. Hay que convocar a los que más saben y los que más conocen”, insistió.

Coincidió con los pronósticos que anticipan una temporada baja difícil aunque recordó que, “en Carlos Paz todos los inviernos fueron malos”.

“Somos la Capital del Teatro y los teatros no pagan impuestos. Entonces si en el verano se la llevaron los teatros, que traigan la mejor obra en invierno porque si no hay que cobrarles los impuestos desde el año próximo. Ellos tienen una llave para romper el invierno”, sugirió para reforzar la propuesta carlospacense.

Respecto al funcionamiento del Ente Mixto de Turismo Captur, cuestionó su conformación. “La Acav (Asociación Cordobesa de Agencias de Viajes) no está en el Captur y son los que más pasajeros traen a Carlos Paz.

Tampoco está la Asociación de Guías de Turismo y los pibes están haciendo un laburo enorme. Hay cosas que hay que rever”, afirmó, y se preguntó, “de los que están hoy en el Captur quiénes son los que tienen personería jurídica”.

De todos modos, aclaró que la cuestión “no pasa por excluir ni cambiar figuritas, sino por sumar a los importantes”.

“Acá hay que sentarse y definir qué queremos ser, ¿una ciudad turística o una ciudad dormitorio? Es una discusión que no está saldada”, opinó.

Para responder a esta pregunta sugirió “abrir la sala de Convenciones y citar a toda la gente involucrada en el turismo, desde un hotelero a un pastelitero”.

“Nos sentamos todos ahí, nos recagamos a puteadas y va a salir algo bueno. Hay que estar todos juntos, pero te puedo asegurar que si se hace no van a ir ni 200 personas porque somos cómodos, nadie quiere luchar por esta ciudad”, reconoció.

Hay que innovar ‘El Oso’, como se lo conoce en el ambiente turístico, es una persona inquieta que todo el tiempo está buscando innovar y ofrecer nuevas propuestas. “En 2001 creé ‘Cascada Escondida’ que hoy por hoy es una de las mejores excursiones que tiene Carlos Paz. En 2016 traje el evento de los perros salchicha y debo decir que Villa General Belgrano nos hizo una propuesta mucho mejor que Carlos Paz y no me queda otra que llevarlo allá este año. Lo último que traje son los paseos guiados en bicimotos”, repasó sobre las originales iniciativas que lleva adelante desde ‘El Oso Ecoaventura’.

Nota correspondiente a la edición n° 463 del semanario La Jornada, del 30 de abril de 2017.