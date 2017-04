La DGR realizó un operativo en un barrio privado de Córdoba y halló inmuebles con deudas y comercios con ‘inconsistencias fiscales’

La Dirección General de Rentas realizó, en el marco del Programa de Equidad Impositiva (PEI), un operativo de campo en el barrio Valle Escondido y la zona del Camino Intercountries donde constató existencia de deuda por casi cuatro millones de pesos en 162 lotes, e inconsistencias fiscales en 98 comercios. En todos los casos se entregaron las notificaciones correspondientes.

El procedimiento se extendió desde fines de la semana pasada hasta este miércoles y permitió detectar 163 inmuebles que acumulaban una deuda total por 3.833.380 pesos por parte de sus propietarios.

También se inspeccionaron 117 comercios de la zona de los cuales 98, es decir un 84%, presentaban inconsistencias que iban desde no estar inscriptos hasta desarrollar actividades no declaradas, pasando por otros que estaban registrados en un régimen incorrecto o no contaban con posnets.

Este operativo forma parte de un programa sistemático de control y fiscalización que es una de las herramientas del PEI impulsado por el ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano cuyo objetivo es mejorar la recaudación optimizando los controles, es decir sin apelar al recurso de crear nuevos impuestos o incrementar los ya existentes.