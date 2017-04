Ligato, el tricampeón que todavía sueña

Era un adolescente cuando las primeras curvas lo llenaron de adrenalina. Manos sudorosas, cosquilleos en la panza, y esa ansiedad única que se siente ante una experiencia nueva y desconocida. A 20 años del nacimiento de su romance con el automovilismo, Marcos Ligato encara el 37° Rally de Argentina como si aún fuera un adolescente. El tricampeón argentino se olvida de su colmada vitrina, y aguarda a que el reloj marque las 19.08 del jueves para que dé comienzo, en el Superespecial Ciudad de Córdoba del Centro Cívico, una nueva edición del Campeonato Mundial de Rally.

El piloto de Chevrolet, campeón argentino durante los años 2014, 2015 y 2016, intentará, a bordo del Skoda Fabia R5, conservar su racha positiva. Y, parece, el 2017 ya le hizo un guiño: viene de ganar la jornada inaugural del certamen nacional, en Tafí del Valle, y de quedarse con del Sudamericano de Trans-Itapúa, en Paraguay.

-El puntapié inicial se va a hacer con el Superespecial del Centro Cívico. Por los condimentos que tiene, ¿es un tramo aparte?

El año pasado estuvo muy lindo, muy divertido para manejar. Todo el marco, con las luces, el puente y la Casa de Gobierno de fondo, lo hizo muy atractivo. Y, este año, sé que le han agregado algo de tierra. Son tramos que la gente disfruta mucho. Para nosotros, son tramos complicados porque son tramos cortos, donde tratamos de dar un espectáculo grande pero el riesgo es muy alto. Así que tratamos de no cometer errores, pero va a estar muy bueno.

-¿Por qué Córdoba y el automovilismo se llevan tan bien?

Tiene mucho que ver el Rally Mundial, que ya hace 30 años viene todos los años con lo mejor del mundo. Desde sus comienzos, con los Lancia, los Audi, la gente se fue haciendo muy “fierrera”, y todos los años espera ansiosa para irse a la montaña. Todo eso hace que Córdoba sea “fierrera”, pero sobre todo amante del rally.

-La seguridad es uno de los pilares de la organización. ¿Qué se le puede decir al público para que evite riesgos?

Que tengan todas las precauciones que les marca la organización. Están bien marcados los sectores que son riesgosos y los que no. Hay que tratar de no salirse de lo permitido, porque si no vienen los riesgos. Estos autos van muy muy rápido: una salida de camino de un auto, si la gente no está bien ubicada, puede significar un accidente muy grande. Creo que ya, hoy, el público sabe lo que está bien y lo que está mal.

-Venís de tres campeonatos consecutivos. ¿Vas por el cuarto?

Sí, trabajamos para eso. Estoy en la última etapa de mi carrera. Este año, cumplo 20 años de rally, corriendo. Así que voy a tratar de terminar bien el año, de ganar un campeonato más.