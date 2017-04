El Concejo reconoció a La Jornada como “medio destacado de la información pública”

Compartir esto





















El Concejo de Representantes reconoció durante la sesión del jueves pasado al periódico gráfico y digital La Jornada como “medio destacado de la información pública de Villa Carlos Paz”.

“Este medio de comunicación de nuestra ciudad cumple 15 años de servicio informativo tanto en lo local como en lo provincial y es de suma importancia para generar y dar lugar a las distintas voces en cuanto a información periodística plural en Villa Carlos Paz”, subraya el proyecto presentado por la concejala Natalia Lenci y que fue aprobado por unanimidad de los ediles presentes.

“Hay que destacar 15 años de tenacidad, esfuerzo y dedicación para darnos a los vecinos información”, expresó Lenci desde la banca.

Por su parte, Carla Livelli (CPU) habló como comunicadora y manifestó que, “es importante que desde este Concejo de Representantes rescatemos y reconozcamos la labor de los medios locales. Todos los que hemos trabajado en prensa sabemos lo difícil que es hacer periodismo desde las ciudades del interior”.

Tras la aprobación del punto, el director del medio, Alejandro Gómez, recibió una placa y se dirigió a los concejales agradeciendo el reconocimiento. “Han sido 15 años muy difíciles y de mucho esfuerzo”, arrancó diciendo. Y aclaró: “No nos consideramos ni independientes ni objetivos, si esos términos son utilizados como sinónimo de neutralidad. Antes que periodistas, somos ciudadanos y respondemos a nuestras convicciones. Y estas convicciones tienen que ver con entender a la comunicación como un derecho y a la información, como un bien social. Esto no nos ha hecho perder ni rigurosidad ni profesionalismo no honestidad en el trabajo que hacemos”.

Acto seguido, hizo hincapié en que el reconocimiento otorgado está “en abierta contradicción con la política de comunicación que lleva adelante la actual gestión de gobierno, como lo hicieron las anteriores”.

“Una política de comunicación que es discriminatoria y condiciona el acceso a la información. Esto lo decimos porque lo padecemos, no porque nos lo cuentan”, planteó y dijo que no se trata solo del manejo discrecional de la pauta publicitara municipal.

“Obviamente la pauta es utilizada como un mecanismo de premios y castigos para direccionar líneas editoriales. Lo sabemos y lo sufrimos. Pero La Jornada es sistemáticamente excluida de las conferencias de prensa. Estamos ajenos a la agenda del departamento Ejecutivo”.

Sostuvo que para la actual gestión municipal La Jornada es considerada un medio “no afín” y resaltó que la tarea asumida “no es ser afín o no afín a un gobierno”. “Nuestra tarea es informar con rigurosidad y honestidad. Lo intentamos todos los días y desde hace 15 años”, subrayó.

Por último, el director se hizo eco de lo que está pasando en el Concejo en torno a los dichos de Hugo Bustos sobre la dictadura genocida. En el recinto había vecinos con carteles que escrachaban al edil avilesista y repudiaban el “manto de impunidad” que el oficialismo quiere darle al asunto al no poner a funcionar la Comisión Investigadora.

“Este Concejo está seriamente cuestionado por hechos que han ocurrido y que tienen que ver con nuestra historia reciente, con lo que sucedió en la dictadura genocida. Somos conscientes que somos uno de los pocos medios que mantiene ese tema en agenda. Y lo hacemos porque creemos que no hay margen para que una situación de esta gravedad institucional, pase a archivo como si nada”, afirmó y recalcó: “Lo que sucedió o lo que no sucedió en el ámbito de este Concejo, debe quedar perfectamente claro. Esa es nuestra opinión. La expresamos. Firmamos nuestras notas. No nos escondemos”.

Por último, agradeció a sus hijos, que siempre lo acompañaron, y a todos los que a lo largo de estos 15 años contribuyeron a que La Jornada pudiera consolidarse. En la actualidad, y cada uno desde su lugar, integran el equipo Evelina, Sol, Jorgelina, Hernán, Carlos, Luis, Ariel y Luciana.

