Catalina Minardi: “Sueño con recorrer el mundo con la danza”

Compartir esto





















Por Hernán Ibar

El estudio de Danzas Alejandra y Rosalía Sancho arrancó otro año más de actividades donde cotidianamente reciben a jóvenes que practican diferentes tipos de modalidades.

En este caso, hablaremos de Catalina Minardi, una de las promesas que tiene la danza clásica en Villa Carlos Paz, teniendo gratos resultados en el último semestre.

La historia empezó a los dos años cuando Rosalía, madre de “Catita”, llevó a su niña a practicar danza en su estudio.

Así fue como a los pocos meses tuvo su primera presentación en el Teatro del Lago, recordando aquel día como si fuera hoy, desempeñándose en “Iniciación a la Danza”.

Si bien al principio no le llamaba mucho la atención, y más aún si sus hermanos, también deportistas, practicaban rugby, la más chica de los Minardi comenzaba a definirse por esta pasión que la atrapó hasta el día de hoy…

Desde ahí no paró y con una formación notable ya se destaca a nivel provincial y nacional, tomando seminarios con los mejores entrenadores del país.

A medida que fueron pasando los años empezaron a llegar los resultados, demostrando que la bailarina local ya era mirada por todos, y sabiendo de la proyección que tenía hacia el futuro.

Medallas en certámenes y las becas otorgadas en Buenos Aires ya demostraban que Catalina estaba para grandes cosas.

Sin embargo, en el 2016 llegó la oportunidad de viajar a Cuba, donde realizaron una presentación en el Ballet Oficial de La Habana, algo único para la ciudad.

Pero eso no fue todo, tiempo más tarde, dieron a conocer que la jovencita carlospacense había sido becada para participar del AAB (American Academy of Ballet) siendo seleccionada como mejor bailarina.

Hoy con tan solo 13 años de edad, hace su vida habitual, preparando su mochila todos los días para concurrir al IESS, ya en su segundo año de secundario. Pero también pensando en que a lo largo de la semana, tiene que cumplir con los ensayos de danza…

Sin achicarse, se anima a soñar con llegar al exterior, poder conocer diferentes lugares con su profesión, pero siempre acordándose de los suyos y el lugar que la vio nacer…

Una película que no hubiese podido llevar a cabo sin el acompañamiento de su familia, principalmente de su mamá, Rosalía, que estuvo desde el principio, enseñándole, perfeccionándola para que pueda destacarse en cada presentación, pero también acompañándola y brindándole su apoyo más allá de como salgan las cosas… Los hombres de la familia no faltan, papá Pablo y sus hermanos Joaquín, Valentino y Alfredo, que se encargan de cuidar a la pequeña ídola que tienen los Minardi…

En fin, Catalina Minardi, ya triunfó en la danza clásica y contemporánea, pero ojo, lo mejor recién está por comenzar…

– Arrancaste el año con un calendario lleno de actividades…

– Fue un comienzo muy bueno. Estuve presente en un curso que se hizo en Buenos Aires, ya que me había ganado una beca, ahí tomé clases en Arte XXI con Andrea Chinetti, Silvia Bazilis, Raúl Candal, Katy Gallo, y después volví y audicioné para el teatro San Martín.

– ¿Qué preparación tenés durante la semana?

– En realidad la preparación se realiza todos los días, de lunes a viernes, mientras que los sábados tengo una clase que es de preparación y ensayo.

– En la temporada anterior también pudiste viajar a Cuba, ¿qué recordás sobre esto?

– Allá es todo muy técnico, más distinto, siempre se buscan cosas muy puntuales, por ahí acá cambia eso, yendo directamente a lo más rápido. Entonces vi eso, allá como que te explican desde el movimiento, es re lindo, me encantó. Espero volver en otra oportunidad.

– ¿Qué diferencia notaste con la danza en el país?

– Son muchas, es como que allá va paso por paso, y nosotros acá vamos progresando más rápido, entonces no se llega a ir tan despacio como en esos lugares.

– Y ahora también siendo parte del Seminario de Danza en el Teatro Libertador…

– Estoy muy contenta por esto, es re lindo, me encanta, cada vez que tengo que ir a clases camino por todo el teatro, veo todas las butacas y el teatro vacío, cosa que no cualquiera lo ve por qué nada más tenés que estar ahí adentro para verlo y sentirlo, así que es una experiencia única.

– ¿Cuáles son las expectativas para este año?

– Espero seguir con este ritmo, que me vaya muy bien, poder volver a tomar clases con mi mamá en algún momento. Y por qué no ganar más becas, y crecer en esto que tanto me gusta.

– ¿Qué referente tenés dentro de la danza?

– Uno siempre mira a alguien, en realidad el nivel es muy alto, por ahí me gusta Marianela Nuñez, la verdad que admiro a varias pero trato de sacar algo de cada una.

– ¿Te planteaste algún sueño en esta disciplina?

– Lo ideal sería ganarme una beca, por mi esfuerzo, y todo lo que pueda yo lograr, sueño con llegar a recorrer el mundo, pero siempre volviendo acá.

– ¿Qué sensaciones te deja que tu mamá sea tu profesora y además te acompañe a cada evento que participas?

– Es algo único, me encanta, a veces igual me enojo porque me corrige mucho (risas), pero no importa, disfruto mucho tomar clases con mi mamá.

– ¿Te acordás como arrancaste a practicar danza?

– Sí me acuerdo, al principio venía, pero yo decía que quería hacer rugby, porque mis hermanos hacían ese deporte, entonces mi mamá me dijo que deje para hacer rugby, pero dejé dos días y después volví a danza, lo empecé a tomar en serio como a los nueve años. Hoy la danza es todo para mí, me dedico a esto, a mi edad dejo pasar cosas, amistades, juntadas, pero es mi sueño, es lo que yo quiero hacer y lo que elegí así que estoy muy contenta de lo que vivo.

Nota correspondiente a la edición n° 462 del semanario La Jornada, del 23 de abril de 2017.