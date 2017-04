Con presencia carlospacense debaten en Pinamar hoteleros y gastronómicos de todo el país

Compartir esto





















Con la participación de ASHOGA, se desarrolla en Pinamar (Buenos Aires), la 215º Reunión de Consejo Directivo, que convoca a 140 Consejeros y otros representantes de las 63 Filiales de todo el país.

El acto de apertura estuvo a cargo de la presidente de FEHGRA, doctora Graciela Fresno; el secretario de Turismo de Pinamar, Eduardo Isach; el presidente de la Filial FEHGRA Pinamar, José Pablo de León; y el Comité Ejecutivo de la Federación. La delegación de la Asociación Hotelera y Gastronómica de Villa Carlos Paz está encabezada por el presidente Rodrigo Serna e integrantes de la comisión directiva, entre ellos Jorge Pomponio y Hugo Marconi.

En su discurso, Fresno se refirió a la importancia del sector, que en Argentina genera el 8% del PBI y empleo decente en una actividad mano de obra intensiva, aunque destacó: “un sector con estas posibilidades atraviesa desde hace años una situación que se ha convertido en crónica, y se ha transformado en una actividad que no es sustentable”.

Entre otros conceptos, reseñó el saldo negativo en el flujo de turismo: “por cada dos turistas extranjeros que ingresaron al país, salieron tres residentes. Así 2016 presentó el déficit más importante en cantidad de turistas, desde 2009”. Expresó que, tal como ocurre desde los últimos años, los costos del negocio fueron creciendo producto de la inflación, lo cual pone en riesgo la continuidad de los negocios dada la imposibilidad de trasladar la suba a los precios y, por el contrario, tener que bajarlos para competir en el mercado.

Habló expresamente de la oferta informal de departamentos de alquiler temporario que se comercializa a través de plataformas como Airbnb, entre otras muchas, que compiten sin pagar impuestos ni cumplir con ningún tipo de reglamentación, lo cual agrava aún más la situación existente, y perjudica “a la hotelería formal que es la que con su actividad y el pago de impuestos sostiene la educación, la justicia, la seguridad y, en definitiva, la vida de una sociedad civilizada”. Con respecto a lagastronomía, expresó que la presencia de formatos que pretenden imponerse como modernos pero que “no pagan impuestos ni cumplen normativa alguna, hacen que restaurantes y bares emblemáticos cierren sus puertas después de muchos años de trabajo, porque la actividad ya no es sustentable”.

A su vez, la Presidente de FEHGRA mencionó la excelente predisposición del MINTUR y el ministro Gustavo Santos, quien recibe y trata de dar solución a los temas que la Federación acerca y a la integración de la entidad en las acciones promocionales turísticas que se llevan adelante en el ámbito nacional e internacional.

Destacó algunas acciones que comenzaron a desarrollarse: “Medidas como la reciente reglamentación de ladevolución del IVA al turista extranjero, esperada por el sector durante casi 20 años, ayudan a mejorar las perspectivas del turismo receptivo en el país”. Subrayó la importancia de laapertura aerocomercial encarada por el Gobierno, las acciones de promoción turística en ferias y eventos del mundo, y la fuerte apuesta para posicionar al país como un destino de turismo gastronómico.

La doctora Graciela Fresno rescató como muy positiva la sanción de la ley 27221, que permite considerar a alojamiento por menos de tres meses sometido a las normas del contrato de hospedaje, y de esta forma se permite a cada Gobierno local regular esa oferta, que hasta ahora no se la había regulado ni controlado apelando a la excusa que se trataba de locaciones civiles. En línea con la oferta informal, agregó: “se consiguió después de mucho batallar que la OMT acepte como un negocio lo que siempre lo fue pero que, a la luz de algunos intereses, se escondía bajo el traje de la economía colaborativa, y así se justificaba el no pago de impuestos y el no sometimiento a las normas en condiciones de igualdad con la hotelería formal”.

El secretario de Turismo de Pinamar,Eduardo Isach, y el presidente de la Filial FEHGRA Pinamar, José Pablo de León, dieron la bienvenida a la dirigencia empresaria del país a Pinamar, un destino turístico destacado, y subrayaron la importancia del trabajo conjunto entre públicos y privados.

En este primer encuentro de 2017 –se llevan a cabo tres al año–, el máximo órgano deliberativo que conduce la Federación se reúne para analizar los temas que inciden en el desempeño de la actividad y proyectar las acciones futuras, junto a presidentes y otros representantes de Filiales, invitados especiales y toda la familia hotelera gastronómica del país.