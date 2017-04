Carrió, sobre su candidatura: “Decidimos que yo juegue en la Capital”

La diputada Elisa Carrió dijo este miércoles que Cambiemos decidió que ella “juegue” como candidata en la ciudad de Buenos Aires en las próximas elecciones de octubre, a la vez que reiteró que la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, “prefirió” que no compita en la provincia de Buenos Aires.

No obstante, señaló que si bien su relación con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, es “extraordinaria” existe “gente del propio espacio que opera” en su contra y se quejó porque “todos” dentro Cambiemos son “beneficiarios de la lucha contra la corrupción” que lleva adelante la Coalición Cívica, pero esa fuerza es “marginada” y “ninguneada” dentro del frente oficialista.

Incluso, a la luz de estos planteos, puso en duda la posibilidad de ser candidata, aunque, inmediatamente, dijo confiar “en la palabra de Horacio”, en alusión al jefe de Gobierno.

“No sé si voy a ser candidata. Lo digo sinceramente. Mi relación con Rodríguez Larreta es extraordinaria, pero hay gente del propio espacio que opera, que dice que estoy con poca salud lo cual es cierto, (dicen) que va (Diego) Santilli. Yo confío en la palabra de Horacio”, aseveró Carrió en una entrevista que concedió esta mañana a la radio La Red.

En ese marco, agregó: “Yo voy a seguir ayudando al Presidente (Mauricio Macri), pero no puede ser que todos seamos beneficiarios de la lucha contra la corrupción de la Coalición Cívica pero nos marginen, nos ninguneen y nos dejen solos”.

En tanto, tras ratificar la decisión de no competir como candidata por la provincia de Buenos Aires en los próximos comicios legislativos, Carrió indicó que la decisión del frente Cambiemos es que ella compita en la ciudad de Buenos Aires.

“María Eugenia no creía que yo tenía que ser candidata en la provincia; me lo dijo. Yo la respaldo absolutamente. Ella y (Jaime) Durán Barba prefirieron un candidato más desconocido porque están seguros que con ella ganan. Entonces decidimos que yo juegue en la Capital”, explicó Carrió.

En ese marco, la diputada indicó que a pesar de que tiene “una gran demanda de todo Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, entre la mayoría de los votantes, para ser candidata”, no lo será porque “es la decisión de la gobernadora y yo la respeto absolutamente”.

En el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, aclaró que su posible contrincante en los comicios, Martín Lousteau, ex embajador en los Estados Unidos, “no es Cambiemos” y dijo que ella sí “estará con Cambiemos”.

En tanto, en la entrevista, Carrió volvió a apuntar contra “algunos grupos de la provincia de Buenos Aires, la línea de (los ministros, Cristian) Ritondo y (Gustavo) Ferrari” y aclaró que no tiene “nada que ver con ellos”, con quienes mantiene una “distancia absoluta y una gran diferencia en materia de lucha contra el narcotráfico, en seguridad y la Policía de Buenos Aires”.

Por último, insistió en que “la estrategia (electoral) de Buenos Aires la fijó María Eugenia, Duran Barba y, en todo caso el Presidente, y yo la respeto” y sostuvo: “Creen que no me necesitan y me parece una decisión razonable pero yo tengo 32 por ciento de intención de voto y tengo que decir la verdad de por qué no soy” candidata por el distrito bonaerense.