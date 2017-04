Para Viale, si la elección del defensor del Pueblo no se hace el 25 de junio, Avilés quedará “al borde” del juicio político

Compartir esto





















Daniel Viale, dirigente radical y actual vocal del tribunal de Cuentas del municipio, consideró que si la elección del defensor del Pueblo no se realiza el 25 de junio, el intendente Esteban Avilés quedará ‘al borde’ del juicio político.

Además, el exconcejal cruzó al secretario de Calidad Institucional, Darío Zeino, quien había dicho que sectores del ‘felpetismo’ se oponían a la elección.

“Entiendo que Zeino más que buscar protagonismo y criticar debería dedicarse a trabajar para solucionar los problemas de la ciudad. Lo percibo preocupado y mal informado sobre lo que sucede en otros sectores políticos, da la impresión de que ocupa su tiempo en inventar graciosamente cosas que no son ciertas, como si la ciudad no tuviera problemas de cloacas, gas, agua, transporte; como si no se gastaran sumas millonarias en publicitar la imagen de su jefe político mientras las demandas sociales siguen sin solución”, señaló Viale.

Asimismo, consideró que, “el único que puso trabas para la elección es el departamento Ejecutivo, que ha hecho de la constitución de la Junta Electoral una cuestión de Estado, cuando en los demás municipios es un simple trámite, una cuestión meramente administrativa que se resuelve rápidamente con consenso político”.

En este sentido, sostuvo que desde el oficialismo “están tratando de minimizar su responsabilidad por no poder cumplir con los plazos electorales, según ya adelantó el Colegio de Abogados de Villa Carlos Paz”.

“El único responsable de que la elección se realice en tiempo y forma, y en la fecha que indica claramente la Carta Orgánica Municipal y el decreto de convocatoria (25 de junio) es el departamento Ejecutivo municipal, y la secretaría de Calidad Institucional tiene una enorme responsabilidad por no haber sabido manejar los tiempos electorales. Si la elección no se realiza el 25 de junio sería de una gravedad institucional inusitada, y dejaría al propio intendente al borde del juicio político, a más de las responsabilidades judiciales que podrían corresponderle”, disparó.