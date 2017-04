Chicanas, desmentidas, cartas documento y amenazas de denuncias enmarcan la polémica entre Orce y Bustos

Compartir esto





















La polémica por las despectivas expresiones sobre la dictadura militar y los desaparecidos que la concejala Laura Ore (Partido Justicialista) le atribuye a Hugo Bustos (Carlos Paz Unido) entró en una espiral de tensión que incluye chicanas políticas, desmentidas, cartas documentos y amenazas de denuncias en la justicia.

El lunes pasado, en el marco de una reunión que pretendía poner en marcha la Comisión Investigadora, se mostraron sendos memorándums donde tanto Bustos como Carla Livelli desmentían a Orce (ver aparte). A partir de esto, hubo un intento por ‘cerrar’ la investigación sin necesidad de conformar la Comisión, pero fue rechazado. “Hay que ir a fondo para que estas malas experiencias no se repitan, sino queda una sensación de impunidad”, dijo Omar Ruiz, insólitamente excluido de la comisión a pesar de haber sido el autor de la propuesta (ver aparte).

Tras la desmentida de Livelli la reacción de Orce no se hizo esperar y apuntó directamente al partido de gobierno. “Hay una decisión de Carlos Paz Unido de ocultar lo que pasó”, disparó.

En la semana se conoció, también, que tanto Bustos como Livelli enviaron cartas documentos al legislador Adolfo Somoza, por el repudio que fue aprobado por unanimidad en la unicameral cordobesa. “Ruégole se tome la molestia de leer la Constitución de la provincia de Córdoba, en especial el artículo 89”, chicaneó Somoza en la respuesta a Bustos, en relación a la “inmunidad de opinión” de la que gozan los parlamentarios (ver aparte).

“Estoy tranquila porque digo la verdad”

Tras conocerse la desmentida de Livelli, Orce apuntó contra el partido de gobierno que lidera el intendente Esteban Avilés.

“Hay una decisión de Carlos Paz Unido de ocultar lo que pasó”, dijo, y reconoció que no se esperaba esta actitud de Livelli.

“A pesar de las diferencias creía en el don de gente, decencia y honestidad. No todo vale cualquier cosa. Hay límites. Me siento decepcionada. Por otro lado, me pasó que viendo cómo se iban desarrollando los hechos, hay una decisión política de Carlos Paz Unido de actuar de esta manera para ocultar lo que ocurrió. Existe una falla ética inconmensurable”, sostuvo Orce a VillaNos Radio.

Cabe recordar que la concejala peronista denunció que Bustos había sugerido como actividad para conmemorar el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, una especie de “búsqueda del tesoro”. “¿Por qué no repartimos una tibia o un peroné y que salgan a buscarlos?”, dijo Orce que planteó Bustos, en una charla que mantuvieron en los pasillos del cuerpo legislativo. Y aseguró que fueron testigos de esto Carla Livelli y Diego Chiozzi (secretario de Bustos).

Tanto Bustos como Livelli desmintieron que esa conversación haya existido.

“Yo estoy tranquila porque digo la verdad, y quiero la verdad. Lo que denuncié es lo que correspondía hacer porque se trata de una situación delicada, con muchos argentinos que siguen buscando a sus familiares desaparecidos o muertos”, aseguró Orce.

En cuanto a la comisión investigadora que aprobó por unanimidad el cuerpo legislativo declaró que, “debe comenzar a funcionar. Estoy esperando que la comisión investigue y actúe como corresponde, receptando testimonios y haciendo los careos necesarios”.

En este punto, detalló que además de ella misma, Bustos, Livelli y Chiozzi, también deben escuchar lo que tiene para decir su secretaria, Yamile Abdón, quien fue testigo del pedido de disculpas que le ofreció el edil avilesista antes de que el tema tomara estado público.

Además, opinó que la comisión “debe funcionar integrada por todos los concejales”, menos los tres directamente involucrados.

Por eso, y en cuanto a la decisión de la presidencia de excluir a Omar Ruiz, alertó que desde el oficialismo “ha habido una decisión de obstaculizar todo el tiempo, con el artilugio que se tenga, para que la verdad no se conozca”.

En cuanto a las declaraciones públicas de Bustos reivindicando la teoría de los dos demonios respecto a lo que sucedió durante la dictadura genocida, Orce contó que también se lo planteó “cuando vino a mi despacho a pedir disculpas”.

En medio de este escándalo, Bustos la calificó de mentirosa y fabuladora, entre otros adjetivos: “me siento injuriada y sé lo que me corresponde en función de promover una acción de instancia privada. Haré lo que tenga que hacer y llegado el caso, Bustos y Livelli deberán sostener lo que dicen en un tribunal”.

Estableció, asimismo, que si bien toda esta situación la afecta mucho a nivel personal, “debo tener la templanza y el temperamento necesario para sostener la verdad, porque tarde o temprano las cosas se saben, mientras sido cumpliendo con mis funciones como concejal”.

“Hoy la situación en el Concejo es muy difícil. Estamos todos expuestos a cualquier cosa. Hay que entender que lo que se dijo es grave y la sociedad merece saber la verdad”, concluyó.

La desmentida de Livelli “En referencia a la nota presentada por la concejal María Laura Orce, con fecha 23 de marzo del corriente, niego categóricamente los hechos en los que allí se me involucra”. Con ese breve texto, plasmado en un memorándum que envió a la presidenta del Concejo de Representantes, Alejandra Roldán, la edila Carla Livelli respaldó a su par Hugo Bustos y desmintió a Laura Orce. Si bien la nota está fechada el 31 de marzo recién se conoció el lunes pasado, en medio de las discusiones para determinar la conformación de una comisión investigadora. Al mismo tiempo se informó que Bustos también rechazó la denuncia de Orce en un memorándum. “Por la presente, tomando conocimiento de la nota presentada por la concejal Laura Orce sobre supuestos dichos de mi persona, niego rotundamente lo expresado en dicho memorándum”, dice el escrito que tiene fecha del 24 de marzo.

