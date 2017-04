Wagner confesó ser el asesino de Micaela e implicó a su jefe

Sebastián Wagner se declaró culpable, ante el fiscal Ignacio Telenta, por el secuestro, violación y muerte deMicaela García en Entre Ríos.

“Fui yo, pero mi jefe también participó”, señaló el hombre e involucró a su empleador, Néstor Pavón, en el crimen de la joven de 21 años.

El dueño de una gomeria se encuentra detenido, de forma preventiva, bajo la acusación de “encubrimiento agravado”.

Hasta el momento Pavón declaró ante la Justicia que salió junto a Wagner la noche en que murió Micaela, que al día siguiente le prestó cinco mil pesos y que lo ayudó a salir en un camión rumbo a Moreno donde fue detenido.

“Fuimos a comer a una parrilla porque me dijo que se quería ahorcar porque se había peleado con la mujer y que no tenía plata para comer. Que hacía un día que no comía”, dijo el jefe de Wagner.