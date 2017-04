Ruiz, sobre la Comisión Investigadora creada para esclarecer lo sucedido entre Bustos y Orce: “No puede quedar sensación de impunidad”

Con un breve texto, la concejala de Carlos Paz Unido Carla Livelli salió a respaldar la versión de su compañero de bloque, Hugo Bustos, sobre sus afirmaciones en torno a la dictadura cívico-militar.

“En referencia a la nota presentada por la concejal María Laura Orce, con fecha 23 de marzo del corriente, niego categóricamente los hechos en los que allí se me involucra”, dice el memorándum que le envió a la presidenta del Concejo de Representantes, Alejandra Roldán.

Si bien la nota está fechada el 31 de marzo recién se conoció ayer por la mañana, en medio de las discusiones para determinar la conformación de una Comisión Investigadora.

Cabe recordar que Orce denunció que Bustos había sugerido como actividad para conmemorar el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, una especie de “búsqueda del tesoro”. “¿Por qué no repartimos una tibia o un peroné y que salgan a buscarlos?”, dijo Orce que planteó Bustos, en una charla que mantuvieron en los pasillos del cuerpo legislativo. Y aseguró que fueron testigos de esto Carla Livelli y Diego Chiozzi (secretario de Bustos).

Prácticamente las mismas palabras utilizó Hugo Bustos en su memorándum para negar lo denunciado por Orce. “Por la presente, tomando conocimiento de la nota presentada por la concejal Laura orce sobre supuestos dichos de mi persona, niego rotundamente lo expresado en dicho memorándum”, dice el escrito que tiene fecha del 24 de marzo y con ingreso a la Secretaría Legislativa del 27 de marzo.

En este marco, el comienzo del trabajo de la Comisión Investigadora creada para esclarecer lo sucedido, está complicado. Las actitudes asumidas por los ediles avilesistas evidencian el intento de entorpecer la puesta en funcionamiento. De hecho, se generó toda una discusión en cuanto a quienes la integrarían.

Durante su exposición en la banca, cuando el punto estaba siendo debatido, el autor de la propuesta, el concejal Omar Ruiz se confundió al hacer mención a quienes compondrían la Comision. Primero mencionó a ocho concejales (excluyéndose involuntariamente a si mismo porque era quien estaba hablando y a los ediles involucrados en el episodio) y luego –al cerrar su alocución- expresó que sólo los concejales Orce, Bustos y Livelli quedarían fuera de la composición.

Al darse cuenta del equívoco, Ruiz envió a la presidencia del Concejo una nota aclaratoria diciendo específicamente quienes integrarían la Comisión. La decisión de Roldán fue definir la conformación sin Ruiz y haciendo caso omiso a la aclaración, que llevaba la firma de acompañamiento de los ediles que Gispert, Molina, Sequeira, Lenci y Orce.

“Lamento que me hayan excluido, habiendo sido yo el autor de la propuesta”, dijo Ruiz a VillaNos Radio.

Y relató: “Seis de los nueve concejales que votamos la creación de la Comisión Investigadora elevamos una nota a la presidencia aclarando lo que desde hace 200 años se llama ‘el espíritu del legisaldor’, que es la intención. Si hay una duda sobre lo que un concejal quiso votar o decir, hay que consultarlo. Hicimos una nota explicando que la idea era que la comisión estuviera integrada por todo el Concejo, menos por los tres concejales que están involucrados. El viernes salió la resolución de la Presidencia definiendo la Comisión con ocho concejales”.

El edil consideró que el oficialismo “no está tomando conciencia que este es un tema que supera la cuestión partidaria. No se está a la altura de las circunstancias”.

Ratificó, además, que cree en lo denunciado por Orce. “No creo que la concejal María Laura Orce haya inventado tamaña cuestión”, dijo. No obstante reparó en el derecho de toda persona a defenderse de una acusación y subrayó: “Por eso queremos que la Comisión Investigue”.

“No se trata de simplemente de lavarse las manos con un repudio. Acá hay que ir a fondo para que estas malas experiencias no se repitan, sino queda una sensación de impunidad y mañana cualquiera dice cualquier cosa, total no hay sanción. Si esto no se dijo, también tiene que quedar expuesto. No puede quedar esa sensación de que en un ámbito de representación ciudadana, se dicen cosas tan graves y no pasa nada”, remarcó.