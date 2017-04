Llega este jueves al gimnasio Mega Gym el “Master de Aeróbica y Zumba a beneficio”

Compartir esto





















Por Hernán Ibar

Este jueves desde las 14.30 horas se desarrollará un Master de Aérobica y Zumba a Beneficio del Merendero de Tati, el cual se llevará a cabo en el Gimnasio Mega Gym.

Liliana Contreras, deportista y encargada de dicho establecimiento, propuso esta jornada para poder ayudar y solidarizarse con la sociedad carlospacense.

En este caso, la entrada será un alimento no perecedero, juguetes o ropa en buen estado, los cuales serán destinados para los niños que transcurren cotidianamente a este merendero.

Con mucha expectativa y agradecida a todas las donaciones que acercó la gente, Contreras muestra su lado solidario, colaborando con los que más lo necesitan.

“Para mí personalmente esto es nuevo, siempre tuve la intención de hacerlo pero nunca lo concrete, la idea originariamente era organizar una master, para semana santa, juntar a las chicas, en el Mega Gym, entonces las convoque para que vengan, ahí me consultaron el costo de la entrada y entonces ahí tome la decisión de hacerlo pero para ayudar alguna institución o entidad, que necesiten de alimentos no perecederos, entonces ahí empecé a averiguar, y me encontré con un mundo distinto, uno por ahí sabe que existen esas carencias pero no se imagina que esta tan cerca, en Carlos Paz. De ahí mi compromiso fue bastante grande, quise ayudar a estas criaturas del merendero de Tati, y ver que ella de su propio bolsillo ayudaba a estos niños, esa generosidad es maravillosa sabiendo el día a día que uno vive, de trabajar, la rutina, y no tenes contacto con esta realidad y eso está bueno, no con el compromiso que ellos lo hacen pero darles una mano me encantó, y la respuesta de la gente fue inmediata, tanto juguetes, como ropa para los nenes, y comida, esa es la función del merendero, darle de comer todos los días, entonces gracias a dios, la generosidad ha sido muchísima”, señaló.