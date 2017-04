Crecer por Carlos Paz pide a los concejales “que no especulen con resultados electorales” y aprueben la Junta Electoral por unanimidad

Compartir esto





















Crecer por Carlos Paz destacó “la importancia del defensor del Pueblo de nuestra ciudad, cuya misión es la de proteger derechos y libertades que tienen reconocidas las personas además de atender quejas, reclamos, sugerencias, propuestas de los habitantes y turistas de la ciudad”. Y en este marco sostuvo que, “es muy importante la institucionalidad de esta figura”.

“Lamentamos como ha sido malversado y utilizado este organismo como un botín y comité político, sumado también a la incapacidad que ha demostrado en estos años el actual defensor del Pueblo”, señaló el referente del espacio, Leonardo Mandoldt.

Con respecto a las próximas elecciones, “creemos que el poder ejecutivo así como lo establece la Carta Orgánica Municipal, solicitó en tiempo al Concejo de Representantes la aprobación de la Ordenanza que regule la Conformación de la Junta Electoral Provisoria, siendo la responsabilidad total y absoluta de los concejales actuales el tratamiento y aprobación de la misma”.

“Parecieran no tener voluntad de que realmente se conforme la junta, y esto es no querer que se realice la elección del Defensor del Pueblo, un atentado a la democracia. No es novedad la necesidad de una Junta, hay un mandato de la Carta Orgánica, pero esto no parece ser asumido por nuestros representantes”, acusó.

Por eso, desde Crecer por Carlos Paz “solicitamos a los partidos políticos y a los concejales que los representan, que alguna vez piensen en los vecinos, y trabajen para ellos, porque son los ciudadanos de Villa Carlos Paz los que le pagan sus sueldos, que no especulen con resultados electorales, su obligación es aprobar la conformación de la Junta Electoral Provisoria por unanimidad”.