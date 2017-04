Villa Carlos Paz también reclamó justicia por Micaela

Compartir esto





















Convocada por el colectivo #NiUnaMenos Villa Caros Paz, se llevó a cabo esta tarde una concentración para reclamar justicia por Micaela García, la joven hallada asesinada este sábado en Gualeguay (Entre Ríos).

La protesta, de la que participó un puñado de vecinos, se concretó desde las 18 en la ‘Plaza del Avión’, sobre la costanera, a metros de la municipalidad.

Cabe recordar que el principal sospechoso del crimen, Sebastián Wagner (30) había sido detenido el viernes. Las miradas ahora apuntan al juez Carlos Rossi que decidió otorgarle la libertad condicional a Wagner, condenado por violación, a mediados del año pasado, a pesar de que el informe penitenciario no recomendaba que se le aplique ese beneficio.

“El Estado es responsable”

Marcela Martín, de #NiUnaMenos Carlos Paz, consideró que, “esto no termina más porque los gobiernos son responsables y ni el gobierno de Mauricio Macri, ni el de Avilés, ni el de Schiaretti invierten para solucionar esta problemática. Si el gobierno no va a invertir evidentemente nos van a seguir asesinando con el agravante que en este caso un juez deja libre a un asesino, ignora una pericia que dice que si esa persona sale va a volver a matar. Entonces para nosotros hay dos asesinos: el asesino material y el asesino que es el juez que lo suelta. Evidentemente para esos jueces hay que pedir apartamiento y esto desnuda que el Estado no forma a sus recursos humanos para esta problemática”. Y aclaró: “cuando decimos que no hay inversión y que no hay Emergencia en Violencia de Género es que el Estado no está poniendo el acento en formar a todos los sectores que tienen que ver con esta problemática en toda la Argentina… la salud, la educación, la policía, etc. Todo lo que tiene que ver con la asistencia y prevención”.

Sobre la convocatoria reconoció que, “hay poca gente y el problema es que se está naturalizando”.

“Todos los días hay una noticia, prendemos la tele y seguramente vamos a tener una noticia, y uno ya la está esperando. De una mujer muerta por violencia de género cada 26 horas pasamos a una cada 18. Evidentemente se está agravando y vamos a seguir exigiendo todas las veces que haga falta la emergencia nacional en violencia de género para tratar de menguar esta cifra con todo lo que el Estado tiene que poner”, subrayó.

Por su parte, Elisa Mansilla planteó que, “cuando hay una convocatoria los jueces prestan atención a eso, están pendientes y molesta mucho que uno los nombre, los escrache, pero ya no encontramos las herramientas para decir quién nos representa, eso es lo triste de lo que estamos viviendo en este momento”.

En tanto, Sonia Da Cruz insistió con que, “la responsabilidad no la tiene solamente el juez, no se acaba con el juez en la cárcel, la responsabilidad la tiene el Estado que no nos da respuestas. Con presupuesto no sé si se va a solucionar, pero es un avance a esto que viene pasando”.

