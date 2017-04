El FPV de Carlos Paz reclamó al municipio la construcción de ‘viviendas dignas’ para familias de la costa del río San Antonio

El Frente para la Victoria de Villa Carlos Paz (FPV) fijó postura en torno a la problemática de las viviendas para las familias que ocupan la costa del río San Antonio, al final de la calle Brasil.

En un documento firmado por La Cámpora, Movimiento Evita, Frente Grande, Miles por Tierras, Techo y Trabajo, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep), Partido Solidario (Psol) y Peronismo Independiente, reclaman al municipio la construcción de ‘viviendas dignas’ subvencionando el 100% del costo.

El comunicado

“Los partidos abajo firmantes pertenecientes al Frente Para la Victoria de Villa Carlos Paz tratamos en la reunión del pasado 5 de Abril la problemática de la vivienda de las familias que ocupan la costa del río al final de la calle Brasil.

Sobre el particular dejamos sentada nuestra postura.

Es obligación del gobierno municipal provincial y nacional proveer una vivienda digna a todas los habitantes según la manda constitucional contenida en el artículo N° 14 bis: El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una “vivienda digna”

El gobierno de Villa Carlos Paz viene buscando desde hace décadas liberar de ocupantes los terrenos ubicados en la traza de la costanera entre calle Sarasate y Los Gigantes, dicha erradicación de viviendas de sectores vulnerables es una “NECESIDAD URBANISTICA PRIORITARIA” para darle continuidad vial a la costanera, o sea es un beneficio para el gobierno municipal y la población en general cuya concreción conlleva un beneficio económico (fundamentalmente) para todo Carlos Paz, agrega oferta paisajística y un nuevo paseo urbano, completa la trama vial y agrega valor inmobiliario a toda la zona.

Todos los intentos de erradicación no solo han fracasado sino que han contribuido a aumentar la vulnerabilidad de las familias a erradicar. En particular el llevado adelante actualmente por la administración Avilés que jugando con la necesidad de la gente de tener escriturado el terreno (Lo que asegura propiedad sobre el terreno y la vivienda a construir) denigra y pauperiza aún más a estos sectores pues entrega lotes pequeños, planos de viviendas mínimas de 30 metros cuadrados, obliga a demoler la vivienda en la que habitaban y a utilizar los materiales usados en la construcción de las nuevas, fomenta la donación de insumos nuevos y usados priorizando la beneficencia por sobre las obligaciones del estado, fomentan la autoconstrucción, inclusive la fabricación de bloques a personas con mínimos ingresos necesitados de hacer la diaria, inclusive a familias monoparentales donde son mujeres jefas de familia las que tienen que conseguir el sustento, criar los hijos y trabajar en la autoconstrucción.

El municipio tiene un presupuesto anual de casi mil millones de pesos y casi nada para la construcción de viviendas sociales. Los vecinos del Centro de Inquilinos pagan en la actualidad una cuota mínima por su vivienda de $ 450 (Que incluye el pavimento la iluminación de las calles, dos plazas, la red interna de gas natural, dos tanques de distribución de agua para el barrio, las conexiones de agua etc) que multiplicado por 300 cuotas da un valor total de $ 135.000 siendo un típico barrio de clase media con casi nula vulnerabilidad social.

Concluimos que es el gobierno municipal de Carlos Paz el que debe construir viviendas dignas de no menos de 60 metros cuadrados adaptadas a la cantidad y necesidades individuales de las familias en estado de vulnerabilidad a ser erradicadas y dado que en el caso particular de la costa del río la ciudad rentabiliza dicha erradicación para la construcción de la costanera, el gobierno debe subvencionar el 100 % del costo de las viviendas. Si visualizamos el precio de las viviendas y la urbanización toda del centro de inquilinos (cuota de $ 450 y valor total de $ 135.000) nos damos cuenta que la Municipalidad de Carlos Paz está en perfectas condiciones de realizar un barrio digno para los erradicados de la zona y no solo puede hacerlo sino es su obligación indelegable y de esa forma dejar de vulnerar los derechos a los vulnerados de siempre.

La Cámpora, Movimiento Evita, Frente Grande, Miles por Tierras, Techo y Trabajo, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep), Partido Solidario (Psol) y Peronismo Independiente”.