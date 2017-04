Contrarreloj, buscan acuerdos en el Concejo para aprobar la Junta Electoral que organizará la elección del defensor del Pueblo

Compartir esto





















De un día para el otro, la presidenta del Concejo de Representantes, Alejandra Roldán, convocó a diferentes sectores de los partidos políticos de la ciudad a una reunión para hablar sobre la Junta Electoral que se debe conformar para la elección del defensor del Pueblo del 25 de junio, y el proyecto de enmienda a la Carta Orgánica que envió el departamento ejecutivo.

El encuentro se llevó a cabo el miércoles pasado por la mañana, y participaron dirigentes de Carlos Paz Unido (Amelia Rigazio, Juan Carlos Zoppetti, Norberto García y Roberto Robledo), Carlos Quaranta (Partido Justicialista), Ezequiel Cassino, Gianni Bocchetti y Raúl Goyeneche (representan a tres líneas internas del PRO), Alberto del Cura (UCR), Leonardo Mangoldt (Crecer por Carlos Paz) y Emmanuel Conrero (Frente por el Trabajo y la Dignidad).

Entre los concejales presentes estaban, además de Roldán, Mirtha Alessio, Soledad Zacarías, Carla Livelli, Omar Ruiz, Marcelo Cuevas, Laura Orce, Natalia Lenci, Walter Gispert y Oscar Sequeira. También se sumó el secretario de Calidad Institucional, Cultos, Participación Vecinal y Juventud, Darío Zeino.

Cabe recordar que en relación a la elección del defensor del Pueblo hay en el seno del cuerpo legislativo dos propuestas para la integración de la Junta Electoral Provisoria. Una es impulsada por el intendente Avilés y plantea una conformación idéntica a la que tuvo intervención en los comicios municipales de 2015. Esto es, con dos letrados designados por el Colegio de Abogados y un escribano.

En tanto, la presentada por el interbloque Cambiemos prevé conformar la JEM con un magistrado o funcionario de la justicia federal, un magistrado o funcionario de la justicia provincial (jubilado) y un abogado con domicilio en Carlos Paz.

Definir este tema rápidamente para poder aprobar la ordenanza respectiva es crucial, teniendo en cuenta que la elección está convocada para el 25 de junio y es necesario activar los mecanismos que ordenen el cronograma electoral.

Sobre el proyecto de enmienda a la Carta Orgánica para resolver definitivamente el problema de la Junta Electoral sólo se sabe que Avilés quiere hacer el referéndum de validación el 25 de junio, el mismo día en que se elige el defensor del Pueblo, pero esta posibilidad ya fue rechazada (ver aparte).

Opiniones

Tras la reunión, Roldán dijo estar “gratamente sorprendida” por la concurrencia.

“Se discutieron los proyectos y lo positivo es que se habría llegado a un consenso en que esta sería la última vez de una Junta Electoral Provisoria”, dijo a Centediario.

Aclaró que, “los proyectos se van a seguir discutiendo, y van a seguir recibiendo aportes para sumarlos”, como por ejemplo la idea de darles la posibilidad a otros profesionales de que integren la Junta.

Confirmó, además, que este martes volverá a reunirse la Comisión General para avanzar en una definición “consensuada por todos los actores sociales”.

Desde el Partido Justicialista, Quaranta advirtió que, “hubo representantes de partidos políticos que conocieron el proyecto en el momento en que entraron a la reunión”.

“Si no se pudo leer el proyecto hacia adentro de los partidos, difícilmente se puede hablar de un consenso. Creo que hay voluntad por parte de los partidos pero debe quedar claro que para hacer una Junta de estas características debe haber un consenso amplio”, señaló a Carlos Paz Vivo.

Asimismo, sostuvo que es necesario dar participación al Consejo de Partidos Políticos ya que en ese espacio, “todos tienen voz, desde los que tienen representatividad en el Concejo hasta los que no la tienen, y allí se logra el consenso amplio. Eso daría a la Junta una mayor legitimidad y los concejales por su parte tienen la obligación de reconocer un dictamen de esa instancia institucional”.

El que ofreció una visión crítica de la convocatoria fue el delegado de la UCR, Alberto del Cura, quien se retiró apenas comenzó el encuentro.

“Creía que la invitación era para el Consejo de Partidos Políticos del cual soy coordinador; venimos trabajando desde hace aproximadamente un año trayendo profesores de Derecho que conozcan la temática, discutiendo y trabajando. A esta reunión se invitó a empleados de la municipalidad. No sabía de qué era la reunión, pregunté y como no era la reunión a la que estaba invitado, me retiré”, explicó a Centediario.

En cuanto al apuro que ahora demuestra el ejecutivo para resolver el tema, deslindó responsabilidades.

“Hace tres años pedí que llamaran a enmienda. No lo hicieron y ahora, ¿qué querés que haga? Es responsabilidad de quien detenta el poder. Es como todo lo que hace el ejecutivo: un mamarracho”, insistió en una entrevista con VillaNos Radio.

Advirtió, en esta línea, que la intención del oficialismo es “embarrar la cancha”. “Un gobierno en crisis lo que tiene que hacer es arreglar y acordar. Y estos no arreglan ni acuerdan nada. Siguen echando leña al fuego”, consideró.

Por último afirmó que existe de parte del avilesismo una “intencionalidad aviesa para que no se haga la elección” del defensor del Pueblo.

Desde Crecer por Carlos Paz, Leonardo Mangoldt dijo a La Jornada que, “para partidos como el nuestro que no tenemos representantes dentro del Concejo, es importantísimo el poder participar de estas reuniones y saber los proyectos que se habían presentado para la conformación de la junta electoral provisoria”.

Tras el encuentro y sobre la Junta para la elección del defensor del Pueblo, el dirigente sugirió que, “es un hecho que será aprobado el proyecto del oficialismo, debido a que los tiempos nos apremian y además en la última elección a intendente de 2015, esta misma Junta Provisoria compuesta por representantes del Colegio de Abogados, trabajó muy eficazmente y han adquirido experiencia”.

De todas formas, para Mangoldt “lo más importante que debemos resolver es la enmienda a la Carta Orgánica, para modificar los artículos 209 y 213 y es aquí donde debemos abrir un debate desde el Consejo de Partidos Políticos. Este es el ámbito en donde estamos representadas todas las fuerzas políticas activas de nuestra ciudad”.

Nota correspondiente a la edición n° 460 del semanario La Jornada, del 09 de abril de 2017.