McDonald’s incorpora libros a su Cajita Feliz

La primera colección será de 6 libros de tapa dura de Gaturro, personaje creado por el reconocido dibujante y autor de historietas Nik, que se irán entregando mes a mes de manera coleccionable en los locales de McDonald’s. Cada libro trae una serie de historias y diseños atractivos para los niños, y además, entretenidas actividades y juegos para que se divierta toda la familia. A su vez, al juntar los 6 ejemplares, se podrá armar un rompecabezas secreto con los lomos y dorsos de los libros.

Leer y Jugar

En el marco del lanzamiento de la campaña de “Leer y Jugar” de McDonald’s, la marca realizó un panel para presentar un estudio realizado junto a Kantar TNS. El proyecto de investigación analizó los hábitos de lectura de los niños argentinos, su impacto en la creatividad, el vínculo con el mundo lúdico y el desarrollo de la imaginación, así como la relación con los vínculos familiares. El panel estuvo moderado por el periodista y conductor Luis Majul e integrado por Ricardo Méndez, Director General de McDonald’s Argentina, Miguel Espeche, Psicólogo, Sebastián Campanario, periodista y escritor, Nik, dibujante, y Mercedes Ruiz Barrio, Directora Comercial Regional de TNS para América Latina, quienes analizaron las conclusiones y brindaron más detalles sobre el estudio.

“Estimular la imaginación de los niños es clave para su desarrollo. Por este motivo, desde McDonald’s trabajamos para reforzar nuestro compromiso con las familias y así incluir la opción de los libros junto a los juguetes de la Cajita Feliz, para que todos puedan descubrir nuevas formas de aprender jugando” afirmó Ricardo Méndez, Director General de McDonald’s Argentina.

Durante el panel, Espeche sostuvo que “los buenos libros para chicos no son disparatados, tienen coherencia onírica y generan misterio”. Ruiz Barrio, comentó que parte de los resultados del estudio dejaron ver que “los docentes plantean la necesidad de que la familia se involucre más”. Por su parte, Nik destacó que hoy “en un mundo de nativos digitales, la lectura infantil es muy importante y crece porque los chicos necesitan tener el objeto/juguete en su mano, que sea palpable”.

Desde hace años, McDonald’s desarrolla acciones para incentivar el hábito de la lectura en los más pequeños y así también estimular su creatividad. Ya lleva entregados más de 5 millones de libros con la Cajita Feliz y más de 2 millones de libros descargados en McPlay. De la mano de distintos actores sociales, ha donado más de 10 mil libros a niños de bajos recursos. Para el final de este año se estima que habrá distribuido más de 3.300.000 libros entre las familias de toda América Latina.

Detalles del Estudio

Según el estudio, más del 90% de los argentinos está de acuerdo en que la lectura es muy importante desde la niñez, pero también destacan la presencia de ciertas barreras para incentivarla. La falta de interés, el aburrimiento, la preferencia por los dispositivos, son algunos de los motivos más mencionados como desalentadores de la lectura en niños.

Entre los resultados, cabe destacar que más del 70% de los niños leen una vez por semana, aunque apenas la mitad de los padres (56%) lee con ellos con esa frecuencia. Los argentinos consideran que el mayor incentivo a la lectura es que los padres lean con sus hijos (43%). Los demás incentivos considerados son la posibilidad de contar con libros más accesibles (26%), la incorporación de lectura en los juegos (23%) y libros más divertidos e interactivos (21%).

Al analizar los hábitos de lectura entre padres e hijos por segmentos sociodemográficos encontramos algunas diferencias: Las mujeres leen más con sus hijos (54% vs 43% de los hombres), así como los niveles altos (66% vs 57% en los medios y 44% en los bajos) y los residentes de Capital Federal (64% vs 43% en el GBA y 50% en el interior del país).