Orce: “Nadie me mira a la cara, nadie dice nada”

Los hechos

Cabe recordar que Orce denunció que Bustos había sugerido como actividad para conmemorar el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, una especie “búsqueda del tesoro”. “¿Por qué no repartimos una tibia o un peroné y que salgan a buscarlos?”, dijo Orce que planteó Bustos. El edil que le responde directamente al intendente Esteban Avilés, la desmintió: “No puedo debatir sobre una mentira. Entiendo que la política nos lleve a distintos recursos para buscar prensa y desbancar a un concejal, pero lo que no entiendo es difamar o mentir o distorsionar una situación”.

Tras estas declaraciones, Orce ratificó su denuncia, y afirmó que la desmentida de Bustos “es de un caradurismo y una canallada extrema”.