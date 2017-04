Se encamina el proyecto de remediación de la ex mina de uranio de Los Gigantes

Compartir esto





















Este martes 4 de abril, se llevó a cabo una visita al sitio Los Gigantes, lugar donde se encuentra la vieja mina de uranio en las cercanías de Tanti, en Córdoba. La recorrida fue convocada por el defensor del Pueblo de Córdoba, Mario Decara, quien llevó adelante la gestión frente a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) para que se permitiera el conocer el estado de los monitoreos y trabajos que se efectúan allí.

De la recorrida participó el senador nacional Carlos Caserio, autor de un proyecto de ley para la remediación del sitio Los Gigantes que fue aprobado por unanimidad en el senado a fines del año pasado. También participaron los legisladores Mariana Caserio y Hugo Capdevila, intendentes, jefes comunales y funcionarios de la CNEA. De Carlos Paz estuvieron el defensor del Pueblo, Alejandro Luchessi, y su adjunto, Rudi Trossero.

“Se trata de una visita de inspección totalmente necesaria porque ya ha tomado estado público esta intención de avanzar con la remediación de la mina de Los Gigantes. La situación de la planta nos ha dejado satisfechos así como la explicación de los técnicos y la permisividad de ellos de que podamos hacer todo tipo de preguntas y recoger muestras para que hagamos nuestros propios análisis para corroborar que manejemos los mismos valores”, explicó Decara.

Por su parte, Carlos Caserio destacó en torno a la visita que fue muy positivo que personal de la CNEA haya venido desde Buenos Aires a guiar la recorrida. “En síntesis, ellos nos mostraron que tienen un sistema de monitoreo permanente de los sistemas de agua de la zona, tanto superficial como subterránea y para tranquilidad de la gente de la zona, los cuatro puntos que ellos monitorean sobre el río San Antonio no muestran ninguna clase de contaminación”, subrayó; y agregó que el monitoreo está bien pero se debe encaminar firmemente hacia la remediación: “Tiene que haber una solución definitiva y lo positivo es que aquí se anunció que se han comenzado los pasos en ese sentido”.

Indicó asimismo que, “el proyecto aprobado en el senado dice también que en Punilla no vamos a aceptar que sea transferido ningún tipo de material contaminante ni radiactivo, esto en torno a algunas versiones que hablaban de la posibilidad de traer material contaminante a remediarlo acá. Este planteo fue de todos, legisladores e intendentes que estuvieron acá, respecto a la negativa terminante a que se traslade aquí ningún tipo de material contaminante”.

Enrique Sinat, gerente general de la Comisión Nacional de Energía Atómica, participó de la visita brindando todos los datos que la comitiva quería conocer en torno al trabajo que se realiza. Sobre la peligrosidad de los residuos que permanecen en el sitio Los Gigantes, precisó que, “en principio hay que decir que se trata de un sitio que es natural, el material que hay aquí se encuentra en la naturaleza. En torno a nuestro trabajo, es un sitio que tenemos monitoreado de manera permanente tanto en las aguas de superficie como en profundidad. En este momento, tanto en calidad como en cantidad, no hay una influencia de estos materiales fuera del sitio. No podemos decir que esto va a ser así siempre, por eso lo que les decimos a los intendentes, legisladores y a las autoridades que estuvieron recorriendo es que, si bien hoy no lleva un riesgo, para hacerlo sustentable a través del tiempo para las generaciones futuras debe hacerse esta gestión del sitio que se está llevando adelante”.

En tanto, la legisladora Mariana Caserio valoró la importancia del anuncio de una remediación en tránsito: “Fue una visita que permitió esclarecer todas las dudas en torno a este proceso y también la firme decisión de Punilla y de Córdoba de que no se utilice este sitio para la remediación de ningún otro material contaminante”.