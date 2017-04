Vóley: Pesca redondeó una tarde perfecta y volvió a la victoria ante Banco

Compartir esto





















Por Hernán Ibar

Este sábado se llevó a cabo la tercera fecha en el Torneo División de Honor donde el elenco femenino de Villa Carlos Paz retorno al triunfo.

El Club de Pesca recibió a Banco Nación con todas sus categorías, y con un juego brillante, las auriverdes vencieron a las cordobesas con su Primera División por 3-0.

Pero esto no fue todo, ya que la Sub 17 ganó 3-1, Sub 19 3-1 y Sub 21 3-0. En el arranque de la actividad habían caído la sub 13 y 15 por 3-0.

Así, el elenco que comanda Pablo Gusella sigue tomando confianza y ahora aguardara la próxima fecha ante Calera (visitante).