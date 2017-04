Vergüenza: el negacionismo histórico, vigente en el Concejo de Representantes

Compartir esto





















Por Evelina Ramírez

La semana pasada cerrábamos la edición de La Jornada referida al 41° aniversario del golpe cívico-militar queinstauró un régimen de horror, persecución y muerte en Argentina.

Todavía con la emoción de haber visto y ser parte del acompañamiento del pueblo cordobés, que multitudinariamente se movilizó para reivindicar las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.

Todavía conmovidos tras el bellísimo homenaje que leyó Toto López recordando a Emi Villares D’Ambra, secretaria ejecutiva de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas de Córdoba, fallecida el pasado 7 de marzo.

Todavía interpelados al recuperar las palabras de Rodolfo Walsh, que con su “Carta Abierta de un escritor a la Junta Militar” sigue denunciando las atrocidades.

Con todos esos sentimientos, cerrábamos la edición de La Jornada.

Fue en ese momento cuando, al repasar las actividades que se hicieron en la ciudad, nos damos con la información de lo sucedido en el Concejo.

¿Cómo se puede retroceder tanto?

Lo narramos una vez más. El episodio habría sucedido el pasado martes 21 de marzo, en una pausa que hicieron los ediles durante la reunión de comisión. En una conversación ocurrida en el pasillo que da al baño del recinto legislativo, la concejala Laura Orce preguntó qué iba a hacer el Concejo para el 24 de marzo. En el lugar estaban los concejales Carla Livelli, Hugo Bustos y su secretario, Diego Chiozzi.

Cuenta Orce: “Le pregunté a Carla y a Hugo: ‘¿Me podrían informar qué se hará para el jueves, porque al martes no tenemos idea de lo que se va a hacer?’. Chiozzi se empieza a reír y dice: ‘¿Sabés lo que vamos a hacer? Vamos a tirar pelotitas’. Yo no dije nada. Hugo se ríe y dice: ‘Te voy a hacer un chiste, aunque es medio humor negro. Pero bueno, te lo hago igual’.

“Luego agrega: ‘No, por las dudas no. Porque ya veo que después te largas a llorar, porque te ponés mal’. Carla interviene y dice: ‘Hugo, por favor, no sigas hablando’. Yo le digo: ‘Hugo, por favor, calmate. No es necesario que sigas’.

“Y ahí él dice: ‘¿Sabés qué? La actividad que yo propongo es hacer una búsqueda del tesoro. Por qué no repartimos una tibia o un peroné y buscamos los huesitos que faltan por el resto de la ciudad?’. Carla sólo lo miró. Yo la miré a ella. Él pegó la vuelta y se fue con Chiozzi. Yo me fui, muy mal”.

Al día siguiente, cuando se reúnen en Comisión General, los ediles comienzan a discutir los términos del documento que se trataría en la sesión especial por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, Orce planteó lo sucedido al resto de los concejales.

Estaban presentes Mirtha Alessio, Soledad Zacarías, Alejandra Roldán, Gustavo Molina y Natalia Lenci. “Cuando empezaron a querer corregir el texto del proyecto, yo les dije: ‘No la careteo más. No voy a seguir sosteniendo esto sola, con el peso de lo que me ha pasado’. Les dije que Livelli estuvo presente y vio lo que pasó y que por eso no firmaría nada. No puedo ser parte de un acto de semejante hipocresía”, relató la edila a La Jornada.

Y siguió: “El jueves a la mañana, él fue tempranito a pedir disculpas. Que se enteró que había comentado lo sucedido al resto de los concejales. Que se equivocó y que él no se dio cuenta que podía llegar a ofenderme tanto. Yo le dije que no tiene que ver con ofenderme a mi nomás, sino con el hecho de que es funcionario, es concejal, representa a muchos que tienen una historia que comparten conmigo”.

Orce tiene familiares víctimas del terrorismo de Estado. Sus tías Amanda Lidia y Rosa Estela Assadourian padecieron el plan sistemático de exterminio implementado durante la última dictadura cívico-militar. Amanda Lidia, permanece desaparecida, mientras que Rosa Estela fue torturada y asesinada. Ambos casos fueron investigados desde el año 2012, en el marco de la Megacausa La Perla, Campo de la Ribera y D2, cuya sentencia se dio el 25 de agosto del año pasado.

Por lo sucedido, Orce presentó un memorándum dirigido a la presidenta del Concejo a los fines de que tome alguna resolución. “No me corresponde a mí decidir qué hacer”.

Vergonzosa desmentida

“No puedo debatir sobre una mentira” esa fue la primera frase que lanzó Bustos al ser consultado por VillaNos Radio 100.7 sobre lo denunciado por Orce.

Y siguió: “Entiendo que la política nos lleve a distintos recursos para buscar prensa y desbancar a un concejal, pero lo que no entiendo es difamar o mentir o distorsionar una situación. Soy muy respetuoso de lo que son las fechas patrias. En este caso, lo que se conmemora es el día de los desaparecidos, el 24 de marzo. Lamento mucho que esto haya pasado, porque a nadie le gusta que lo difamen”.

Las afirmaciones de Bustos demuestran un nivel de desconocimiento sobre la historia reciente que no dejan de asombrar. Más considerando que se trata de un representante del pueblo. De un funcionario de la democracia, que tanto ha costado conseguir.

En la entrevista también se le pidió al edil su opinión respecto de lo que fue la última dictadura cívico-militar y en su respuesta agitó la “teoría de los dos demonios”.

“Fue un golpe a la democracia –dijo Bustos- y hay distintos puntos de vista. Hay gente que ha perdido sus familiares no sólo de un lado, sino también del otro. Pero condeno todo lo que atente contra la democracia”, afirmó.

Sobre cómo seguirá este conflicto y la posibilidad de accionar judicialmente, aclaró: “No he mandado jamás una carta documento, pero puedo aceptar disculpas”.

Tras estas declaraciones, Orce ratificó su denuncia, y afirmó que la desmentida de Bustos “es de un caradurismo y una canallada extrema”.

“El cinismo con el que se está manejando, la perversidad, a lo que puede llegar, realmente no lo puedo creer. Es de una mediocridad absoluta. Demencial”, enfatizó.

A estas alturas, el tema ya había tomado trascendencia provincial. La legisladora Ilda Bustos (Unión por Córdoba) presentó un proyecto de repudio a los dichos de Bustos en la Unicameral que fue aprobado por unanimidad el miércoles (ver recuadro).

Se puede dudar de lo sucedido en el pasillo del Concejo. Ahora, lo que es innegable son estas declaraciones públicas de Bustos que tienen la misma gravedad institucional que lo relatado por Orce. La misma gravedad.

Decir que “hay distintos puntos de vista” y que “hay gente que ha perdido sus familiares no sólo de un lado, sino también del otro” es desconocer la contundencia de la prueba recopilada a los largo de los años en los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Es denostar la política de Memoria, Verdad y Justicia. Es negar que hubo genocidio.

No se trata de “opiniones”, se trata de fallos judiciales.

El 24 de octubre del año pasado, el Tribunal Oral Federal N°1 – integrado por integrado por Jaime Díaz Gavier, Julián Falcucci y José Camilo Quiroga Uriburu- dio a conocer las 4664 páginas de la exhaustiva fundamentación del fallo de la Megacausa La Perla, Campo de la Ribera y D2.

Allí puede leerse cuan extensa, amplia y rigurosa fue la investigación que permitió arribar a las condenas. “Los hechos materia de este juicio, tuvieron lugar en el marco de un plan sistemático de represión que arrancó antes del 24 de marzo de 1976, fecha del golpe militar que destituye a la autoridades constitucionales de la República con el alegado propósito de reprimir la subversión y que a partir de esa fecha se implementa y ejecuta desde el Estado mismo, represión que se dirigía a sectores civiles de la sociedad que por razones políticas eran considerados peligrosos, desde que subvertían‖ el orden económico y político institucional”, se lee en ese documento.

Y agrega más adelante que los crímenes efectuados son imprescriptibles, porque “ha quedado acreditado en el juicio que el plan sistemático de eliminación de opositores políticos estableció como ‘blancos’ a eliminar a aquellos que creían contrarios al régimen que las fuerzas armadas pretendían imponer”.

No opiniones. Prueba testimonial y documentada.

En los días posteriores a los dichos de Bustos, los representantes del bloque oficialista sólo atinaron a esconderse o buscar excusas para no hacer referencia al tema. La edila Carla Livelli, testigo clave de lo sucedió, evitó el contacto con la prensa. No salió a aclarar absolutamente nada sobre lo sucedido.

Sólo la concejala Mirtha Alessio habló, a regañadientes. En principio, negó que el tema haya sido planteado en el marco del Pleno de Gobierno que se desarrolló el lunes con la presencia del intendente Esteban Avilés, sus secretarios, y concejales de los diferentes bloques legislativos.

Además, puso en duda la veracidad de la denuncia de Orce y planteó, para el caso en que sea cierta, que el tema “no hace a la institucionalidad del Concejo”.

“No se ha producido dentro del ámbito institucional. Es decir, lo que se refiere a sesión o comisión. Si es que pasó entre ellos es una cuestión privada”, afirmó en un intento insólito e irrespetuoso de minimizar un hecho como el denunciado que tuvo unánime repudio de parte de diferentes espacios políticos, organizaciones sociales y vecinos a título personal.

La tibieza del legislativo local

En una tensa sesión, el Concejo de Representantes aprobó el jueves pasado un repudio a las expresiones del concejal Hugo Bustos “porque manifiestan un desprecio por la vida y una ofensa a las muertes, desapariciones y torturas que ocurrieron en el marco del Golpe Cívico – Militar del 24 de Marzo de 1976”.

Previo a la sesión, en horas de la mañana, los ediles Walter Gispert, Omar Ruiz, Oscar Sequeira, Gustavo Molina, Natalia Lenci, Mirtha Alessio y Laura Orce se reunieron con representantes de organismos de Derechos Humanos de la provincia de Córdoba. Estuvieron presentes, entre otros, Claudio Orosz (abogado penalista, especializado en Derechos Humanos, representa legalmente a HIJOS -Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio-), Juan José ‘Toto’ López (exdetenido por razones políticas e integrante de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba), Sergio Bailone (Comisión en Defensa de los Derechos Humanos de Villa Carlos Paz).

Orosz calificó de “aberrante” lo expresado por Bustos y recordó que en Francia y Alemania es delito negar el Holocausto. Remarcó que los juicios por delitos de lesa humanidad abiertos en nuestro país han dado prueba de que en Argentina hubo terrorismo de Estado.

“En Argentina existió un plan sistemático – no fue algo espontáneo ni un exceso- que tenía como objetivo la eliminación del opositor político”, remarcó Orosz, quien ha sido querellante en varias causas por delitos de lesa humanidad (ver recuadro aparte).

El proyecto de repudio a los dichos de Bustos fue presentado en el seno del Concejo de Representantes inicialmente con las firmas de Omar Ruiz, Gustavo Molina y Laura Orce. Luego se sumaron Walter Gispert, Oscar Sequeira y Natalia Lenci. Ellos lo votaron a favor.

La mitad del bloque oficialista estuvo ausente en la sesión. Los concejales Hugo Bustos, Carla Livelli y Mirtha Alessio se retiraron del recinto luego del cuarto intermedio que se realizó tras la aprobación del primer punto referido a la declaración de Interés Legislativo el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, a desarrollarse el día 2 de abril.

Los concejales avilesistas presentes (Alejandra Roldán y Soledad Zacarías) sólo votaron a favor la creación de una Comisión de Investigación, que Ruiz propuso añadir como artículo dos del proyecto. La comisión estaría integrada por nueve concejales (excluirían a Orce, Livelli y Bustos de la conformación) y tendría como finalidad esclarecer lo sucedido.

“No quiero que esto termine hoy. Acá no zafa nadie. La Comisión Investigadora tendrá la responsabilidad de que se conozca la verdad”, remarcó Ruiz.

En tanto, el concejal Marcelo Cuevas tuvo un voto confuso. En la votación general del proyecto no acompañó, pero sí dio su voto positivo a los dos artículos que componían la propuesta. Los presentes en el recinto le gritaban “¡Levantá la mano, Cuevas!”.

Desde la banca, la concejala Orce lamentó las ausencias, sobre todo de los ediles Hugo Bustos y Carla Livelli, que formaron parte del episodio que denunció. “Es necesario verse a la cara. Es necesario ser responsable y asumir las consecuencias de lo que se hace. No sólo conmigo, sino también con los familiares (de desaparecidos) y con todo el cuerpo. Lamento mucho la ausencia de Livelli porque sé de su don de buena persona”, dijo la edila.

En el recinto hubo familiares de desaparecidos que llevaron los carteles con los rostros de sus seres queridos. Entre las imágenes, estaban las de Amanda Lidia y Rosa Estela Assadourian.

José Ipólito, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Coopi, también portó los carteles con los rostros de Mirtha Noemí y Ricardo Elías Adbon (hermanos de su madre). Patricia Cortez, integrante de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas de Córdoba, también se hizo presente con la imagen de un familiar y un afiche que rezaba “los desaparecidos nos faltan a todos”.

En su primera intervención, Orce volvió a detallar lo sucedido. Día por día. “Se me ha tratado de mentirosa, fabuladora, de violenta. Se me ha dicho que utilizo políticamente este tema y es inconcebible que pudiera hacerlo”, expresó entre lágrimas. Y remarcó: “Esos ‘huesitos’ de los que él habla, son personas”.

Seguidamente hizo uso de la palabra el concejal Omar Ruiz quien rechazó de plano la teoría de los dos demonios. “En la década del 70, Argentina vivió una situación de violencia política. Hubo delitos de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) y de organizaciones armadas. Pero fue el golpe de Estado el que impidió que la democracia juzgara esos hechos. Y la respuesta del Estado terrorista fue infinitamente superior.

“No se puede comparar, porque no son comparables, los delitos cometidos en la década del 70 con el genocidio”, dijo y adelantó que propondrá un proyecto para que todos los años, en la sesión especial con la que se inaugura el periodo de sesiones ordinarias cada 1 de agosto, se lea el prólogo del “Nunca Más”.

“Después de 40 años, que haya concejales que livianamente hablen de estos temas con desconocimiento e irresponsabilidad, preocupa y provoca vergüenza”, afirmó Ruiz.

Por su parte, Gustavo Molina expresó una vez más su solidaridad a Orce. “Si hay denuncia penal, quiero que me citen como testigo, porque no podemos tolerar nunca más que en nuestro Concejo, en nuestra Carlos Paz y en nuestra república Argentina, que se proceda con impunidad y se ponga en cuestión el paradigma de memoria, verdad y justicia”.

En su alocución, Gispert hizo referencia a los actos que durante su presidencia el Concejo realizó para conmemorar el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. “Siempre consideré que ahí tenían que hablar las víctimas, los que luchan en serio. No sólo los que acompañamos en una marcha una vez al año, en una actitud de acompañamiento solidario”, dijo.

Posteriormente reconoció que desde el gobierno nacional que lleva adelante el espacio Cambiemos (del cual del Frente Cívico forma parte) “abrió la puerta a la discusión sobre la cantidad de desaparecidos y si fue o no un plan sistemático de desaparición de personas” y se diferenció de esa postura. “Voy a estar siempre del mismo lado”, enfatizó.

Además, destacó “la valentía de la doctora Orce”. “Nunca utilizó su dolor para ubicarse en la política. Eso no es normal y la hace más creíble que muchos. ¿Cómo no vamos a creer el relato de una persona que ha sido víctima del sufrimiento en toda su juventud?, ¿cómo alguien puede mentir en esto?, ¿cómo alguien puede usar su dolor para perjudicar a alguien por nada?… porque es por nada!”, gritó Gispert tratando de que sus compañeros de banca lograran entrar en reflexión y no dar protección desde el silencio y la complicidad.

Y remarcó: “Si nosotros no resolvemos con verdad y justicia, somos una vergüenza”.

Lo que ha sucedido en nuestra ciudad, es grave.

Sin duda, corren tiempos donde el discurso negacionista (avalado y promovido desde el gobierno nacional) encuentra adeptos y difusores. Ponen en duda la cantidad de desaparecidos (como si eso fuera un atenuante del terrorismo de Estado). Ponen en duda si existió un plan sistemático de exterminio de personas, desconociendo el alcance los fallos por delitos de lesa humanidad.

Agitar la teoría de los dos demonios y darle categoría de “opiniones” a fallos judiciales, forma parte de las nuevas versiones que adquiere el negacionismo histórico. Forma parte de las políticas de olvido que lastiman a nuestra democracia.

Quien no condene estos actos, es cómplice.

Sentimos vergüenza. Porque son nuestros representantes. Porque usufructúan una democracia a la que no defienden al asumir posturas dubitativas sin condenar de plano las posturas públicas que niegan el genocidio que padeció nuestro pueblo.

Las Abuelas de Plaza de Mayo utilizaron por mucho tiempo la leyenda “Solo la verdad nos hace libres”. Eso pedimos. Verdad, para que haya Justicia. Y Memoria para que el terrorismo de Estado no se repita… Nunca Más!

Nota correspondiente a la edición n° 459 del semanario La Jornada, del 02 de abril de 2017.