Macri: “Sabemos que la pequeña recuperación económica todavía no llegó a muchos”

En el marco de una visita al municipio de San Isidro, el presidente Mauricio Macri respaldó el rumbo de la política económica y llamó a “pensar en el largo plazo”.

“Hace 15 meses iniciamos un camino, iniciado en la verdad. Sabemos que la pequeña recuperación económica todavía no llegó a muchos pero estamos haciendo lo que había que hacer para que el país crezca. Tenemos que pensar en el largo plazo, con bases sólidas, sin atajos”, sostuvo Macri.

Durante la visita, el Presidente estuvo acompañado por la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y por un centenar de jubilados. “La reparación histórica avanza. Es reconocer la importancia de la cultura dle trabajo, solo así vamos a progresar. La reparación está llegando a un millón de jubilados. La mitad de los que la lograron salieron de la mínima”, anunció Macri y advirtió que 28 mil jubilados ya lograron viajar con Aerolíneas Argentinas con beneficios.

En el marco de su visita a San Isidro, dialogó con Julio, un jubilado de 99 años que lo invitó a su próximo cumpleaños.

“¡Buenos días, San Isidro! Muchas gracias”, saludó la gobernadora María Eugenia Vidal a los vecinos del municipio. “Es una inyección de energía, muchas gracias. Voy a hablar poquito porque esperamos el encuentro con nuestro Presidente. Los argentinos podemos no estar en el mismo lugar partidario pero compartimos los valores que nos hacen y nos van a hacer un gran país”, definió.

“Ustedes son los jefes y nosotros los empleados. Saben que no es fácil cambiar 25 años y lleva tiempo. Queremos que vaya más rápido, pero hay que hacerlo bien y rápido. Estamos dando la pelea por sus nietos. Queremos que tengan una eduación que la forme en valores, donde no sea lo mismo ser”, sostuvo.

Después, se refirió directamente al conflicto docente: “El sistema educativo no es mío o del Presidente. Es de los chicos. No puedo garantizar que este debate profundo salga bien, pero vamos a hacer lo que corresponda, no lo que nos convenga. No vamos a emparchar más. No vamos a mirar más para otro lado ni con la educación ni con el narcotráfico porque es una idea que compartimos la mayoría de los argentinos”.