Unánime repudio de la legislatura provincial a los dichos de Hugo Bustos

Por unanimidad, la legislatura de Córdoba expresó su ‘más enérgico repudio’ a las declaraciones formuladas por el concejal Hugo Bustos sobre la dictadura.

Según los parlamentarios, los dichos del edil carlospacense “no sólo constituyen una provocación a las víctimas y familiares de la nefasta dictadura militar, sino que además evidencia un menosprecio absoluto a la vigencia de los derechos humanos y el sistema democrático”.

La propuesta de declaración fue impulsada por Ilda Bustos, con el respaldo inicial de Adolfo Somoza y Mariana Caserio, y logró en la sesión el apoyo unánime de los 70 legisladores.

Los hechos

Cabe recordar que Orce denunció que Bustos había sugerido como actividad para conmemorar el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, una especie “búsqueda del tesoro”. “¿Por qué no repartimos una tibia o un peroné y que salgan a buscarlos?”, dijo Orce que planteó Bustos. El edil que le responde directamente al intendente Esteban Avilés, la desmintió: “No puedo debatir sobre una mentira. Entiendo que la política nos lleve a distintos recursos para buscar prensa y desbancar a un concejal, pero lo que no entiendo es difamar o mentir o distorsionar una situación”.