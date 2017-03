El PJ repudió las expresiones de Bustos y le recordó, en nombre de las víctimas de la dictadura, “Nunca Más”

El Partido Justicialista de Villa Carlos Paz manifestó su “más enérgico repudio a las expresiones realizadas por el concejal Hugo Bustos, de Carlos Paz Unido, y se solidariza con todos los familiares y víctimas del Terrorismo de Estado en nuestra República Argentina, en especial con nuestra concejal Laura Orce”.

A través de un comunicado que se difundió esta noche, el peronismo expresó que, “la macabra broma realizada por este representante del pueblo, en el propio ámbito del Concejo de Representantes, proponiendo “tirar por ahí una tibia o un peroné”, y a partir de allí, realizar una especie de “búsqueda del tesoro”, pero de huesos en nuestra ciudad, no tiene justificación posible”.

“Expresarse de manera tan agraviante respecto de la Conmemoración del Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, ha provocado tanto en las personas que sufrieron la Dictadura más violenta de nuestra historia, como en sus familiares y en toda la ciudadanía en general un profundo rechazo a tan incomprensibles expresiones.

Pretender convertir en motivo de broma, los 30 mil argentinos que fueron víctimas del Terrorismo de Estado más nefasto de la historia Argentina, excede cualquier consideración política, pues denigra nuestra naturaleza humana”, remarca el documento.

Y finaliza con un mensaje directo al concejal Bustos: “el pueblo al que Ud. debería representar, con el respeto que la vida democrática necesita, viene a recordarle: Nunca Más”.

Los hechos

Cabe recordar que Orce denunció que Bustos había sugerido como actividad para conmemorar el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, una especie “búsqueda del tesoro”. “¿Por qué no repartimos una tibia o un peroné y que salgan a buscarlos?”, dijo Orce que planteó Bustos. El edil que le responde directamente al intendente Esteban Avilés, la desmintió: “No puedo debatir sobre una mentira. Entiendo que la política nos lleve a distintos recursos para buscar prensa y desbancar a un concejal, pero lo que no entiendo es difamar o mentir o distorsionar una situación”.