Desde el PJ, Gallardo planteó que Bustos tiene que renunciar “por respeto al Concejo”

Margarita Gallardo, presidenta del Partido Justicialista de Villa Carlos Paz, ratificó su repudio a las expresiones del concejal Hugo Bustos respecto de la dictadura cívico-militar. Y opinó que debería renunciar “por respeto al Concejo”.

Cabe recordar que Orce denunció que Bustos había sugerido como actividad para conmemorar el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, una especie “búsqueda del tesoro”. “¿Por qué no repartimos una tibia o un peroné y que salgan a buscarlos?”, dijo Orce que planteó Bustos. El edil que le responde directamente al intendente Esteban Avilés, la desmintió: “No puedo debatir sobre una mentira. Entiendo que la política nos lleve a distintos recursos para buscar prensa y desbancar a un concejal, pero lo que no entiendo es difamar o mentir o distorsionar una situación”.

Tras estas declaraciones, Orce ratificó su denuncia, y afirmó que la desmentida de Bustos “es de un caradurismo y una canallada extrema”.

Gallardo se manifestó en la misma línea del comunicado que emitió el PJ, y consideró “penoso lo que ha hecho este muchacho”.

“Cómo se puede hacer una broma con algo que ha resultado tan doloroso para los argentinos. Fue una época cruel, con desapariciones, muertes y torturas. Como partido nos hemos solidarizado con Laura (Orce), que en su familia tuvo gente asesinada y desaparecida”, expresó a VillaNos Radio 100.7.

Consideró que tras la negación de Bustos, el tema “está más allá de pedir disculpas”.

“Por el respeto que se le debe al Concejo tiene irse. Tiene que renunciar, no cabe otra, no puede seguir en ese lugar”, afirmó.

Señaló, además, que el cuerpo legislativo “debería tomar alguna medida” institucional ya que, “es algo que no se puede dejar pasar”.

“Es un hecho que conmueve a toda la sociedad. Es demasiado serio y penoso como para dejarlo pasar”, reiteró.

En este sentido, planteó que el oficialismo “debería sumarse al repudio” que impulsan algunos concejales.

“No es una cuestión partidaria. Bustos se equivocó y deberían ser ellos quienes le digan que no puede seguir. Si deciden cubrirlo es muy triste el papel que van a hacer”, profundizó.

Para el caso en que Bustos no renuncie, Gallardo declaró que, “como mínimo le harán juicio político”.

Respecto a las declaraciones posteriores del concejal avilesista, agitando la ‘teoría de los dos demonios’ al afirmar que “hay distintos puntos de vista” sobre la dictadura y que, “hay gente que ha perdido sus familiares no sólo de un lado, sino también del otro”, Gallardo fue contundente: “esto demuestra que es verdad lo que denunció Orce”.

Por último, también reclamó un compromiso de toda la sociedad: “los ciudadanos tenemos que marcar firmemente nuestra posición”.