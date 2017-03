Viale acusó a Avilés de ‘vender humo’ en materia ambiental y precisó que el municipio subejecutó el presupuesto para cloacas

Compartir esto





















Daniel Viale (UCR), vocal del tribunal de Cuentas de Villa Carlos Paz, se metió de lleno en la discusión por el estado del lago San Roque y acusó al intendente Esteban Avilés de ‘vender humo’ en materia ambiental ya que, entre otros aspectos, subejecutó las partidas presupuestarias para obras de cloacas.

En este sentido, catalogó a la actual gestión de gobierno de “pésima y desaprensiva en todo lo concerniente a políticas ambientales”.

“Se la pasó vendiendo humo con promesas de solución para el basural durante cinco años, que nunca se concretaron. Y en relación a la problemática de las redes cloacales dedicó más energías a pelearse con la prestataria Coopi que a realizar las obras correspondientes, que en verdad son de baja complejidad y solo requieren decisión política de llevarlas a cabo”, afirmó.

El exsecretario de Salud Pública sostuvo que, “basta leer los balances de los últimos años y el análisis de la evolución de las partidas presupuestarias en el Rubro Obras de Cloacas de los últimos cinco años para llegar a estas conclusiones”.

“En 2014 solo se ejecutó el 35% de lo presupuestado para el rubro, en tanto en 2015 solo se ejecutó el 25% de lo previsto, y en 2016 el 18,9%. Es decir, de los 75 millones de pesos previstos para la ejecución de obras de agua y cloacas se usaron solo 18 millones pasando a rentas generales 57 millones”, precisó.

Para Viale, “todo lo que se pueda hacer por el lago bienvenido sea; pero para nada recupera el tiempo perdido por la gestión de Carlos Paz Unido”.

“La gestión de Felpeto estuvo a la altura de las circunstancias”

El dirigente radical opinó que, “la problemática actual es de larga data, nuestro lago en los últimos tiempos no se vio favorecido por una política de estado activa en cuanto a la conservación y no contaminación, más allá de los diferentes actores sociales que no solo manifestaron su preocupación, sino que denunciaron permanentemente sin ser escuchados y predijeron lo que está sucediendo”.

Sin embargo, defendió la gestión de Carlos Felpeto que, según su visión, “sí estuvo a la altura de las circunstancias y contribuyó enormemente a su saneamiento; prueba de ello fue la construcción de la planta de tratamiento de líquidos cloacales con un costo de 30 millones de dólares a fondo perdido, es decir sin costo para los vecinos. También corresponde mencionar la obra llamada red colectora máxima que es la que recolecta los líquidos desde sus diversos orígenes hasta la Planta (la cual llevó una planificación estratégica con cinco Plantas de Bombeo para vencer los desniveles), plan que se financió con un crédito gestionado ante el ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento). Todo esto permitió sacar del centro de nuestra ciudad las famosas ‘choperas’ que brindaban un precario servicio y daban tan mal aspecto y olor”.

Recordó, al mismo tiempo, la colocación de los aireadores del lago gestionados ante la provincia durante la gestión radical.

“La problemática tiene que ver con la decisión política de un gobierno de planificar y llevar adelante las obras que la ciudad necesita; y en eso también observo una gran diferencia entre los funcionarios encargados de planificar y ejecutar las políticas públicas: en la gestión radical del ingeniero Felpeto quien estuvo a cargo de la secretaría de Servicios Públicos fue el Ingeniero Aldo Scagliarini, de reconocida capacidad y trayectoria profesional a nivel nacional, mientras que en la actual gestión la cartera es encabezada por un licenciado en Ciencias Políticas, y quien lo secunda (el Director de Obras Públicas), tampoco es profesional en la materia ; así que mal pueden prevenir los problemas ambientales y mucho menos planificar estratégicamente las obras y acciones que en el futuro la ciudad necesita”, planteó.

Y concluyó con un mensaje para Avilés y sus funcionarios: “háganse cargo de una vez por todas de su falta de gestión en el municipio”.