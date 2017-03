Presentaron proyecto en el Concejo para repudiar dichos de Bustos sobre la dictadura

Un proyecto de declaración que tiene por objetivo “repudiar las expresiones del Concejal Hugo Bustos” sobre la dictadura ingresó al Concejo de Representantes este martes.

Está firmado por los ediles Omar Ruiz (CPU), Gustavo Molina (Frente Cívica) y Laura Orce (UpC) y, según confirmó La Jornada, cuenta también con el apoyo de Walter Gispert y Oscar Sequeira (FC) y Natalia Lenci (UCR).

Cabe recordar que Orce denunció que Bustos había sugerido como actividad para conmemorar el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, una especie “búsqueda del tesoro”. “¿Por qué no repartimos una tibia o un peroné y que salgan a buscarlos?”, dijo Orce que planteó Bustos. El edil que le responde directamente al intendente Esteban Avilés, la desmintió: “No puedo debatir sobre una mentira. Entiendo que la política nos lleve a distintos recursos para buscar prensa y desbancar a un concejal, pero lo que no entiendo es difamar o mentir o distorsionar una situación”.

Tras estas declaraciones, Orce ratificó su denuncia, y afirmó que la desmentida de Bustos “es de un caradurismo y una canallada extrema”.

Para los concejales que firmaron el pedido de repudio, las declaraciones de Bustos “manifiestan un desprecio por la vida y una ofensa a las muertes, desapariciones y torturas que ocurrieron en el marco del Golpe Cívico – Militar del 24 de Marzo de 1976”.

“Las expresiones sorpresivas e injustificadas, criticadas por la concejal Orce, muestran un total desprecio por los trágicos acontecimientos ocurridos en nuestro país y por las decisiones de la Justicia Argentina, que condenó y sigue condenando a los responsables de este genocidio, determinando la existencia de dicho plan sistemático de exterminio y descartando la “teoría de los dos demonios” por tratarse de crímenes ocurridos bajo el ‘Terrorismo de Estado'”, sostienen en los fundamentos. Y subrayan que una institución de la democracia como el Concejo de Representantes “no puede ser un ámbito, donde tengan lugar expresiones que signifiquen banalizar y tratar con humor la muerte y los hechos dolorosos de nuestro pasado”.

“Tales expresiones merecen el repudio de este Concejo, para representar legítimamente a la sociedad de Villa Carlos Paz, que reclama respeto por las muertes y desapariciones, y decoro en las expresiones de sus representantes”, finalizan.

El proyecto tomará estado legislativo en la sesión del jueves, y resta saber qué posición asumirá el avilesismo.

Una iniciativa de similares características fue presentada en la legislatura de Córdoba.

El proyecto

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

DECLARA

Repudiar las expresiones del Concejal Hugo Bustos, en el ámbito del Concejo de Representantes,porque manifiestan un desprecio por la viday una ofensa a las muertes, desapariciones y torturas que ocurrieron en el marco del Golpe Cívico – Militar del 24 de Marzo de 1976.

FUNDAMENTOS

Las expresiones realizadas en el ámbito del Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz, en presencia de algunos Concejales y Secretarios de Concejales, reproducidas a través de los dichos de la Concejal María Laura Orce, en un memorándum dirigido a la Presidenta del Concejo, Concejal Alejandra Roldán, cuya copia se adjunta, comentadas por la misma también en la reunión de Comisión General del día miércoles 22 de marzo, y publicadas en medios de prensa locales y provinciales durante el fin de semana y este lunes pasado, donde se menciona en la una de las versiones publicadas por el sitio web “CarlosPazVivo” lo siguiente:

“Estábamos solas con la concejala Carla Livelli en el pasillo exterior del Concejo. El concejal Hugo Bustos sale y viene hacia nosotras acompañado por su secretario Diego Chiozzi. Entonces yo le pregunto a ellos cuáles eran las actividades que se iban a desarrollar el día jueves en la Sesión Especial por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia. Entonces Chiozzi dice: “Vamos a tirar pelotitas”, y se empezó a reír. Y Hugo dice: “Voy a hacerte una broma de humor negro, aunque no sé porque vos capaz que te largas a llorar”, dirigiéndose a mí. Carla Livelli le dice: “Hugo, por favor, no hagas comentarios”, es decir, lo invitó a que se callara, y yo le dije: “No digas nada Hugo, por favor”. Entonces él insistió: “Sí, yo voy a proponer como actividad hacer una búsqueda del tesoro, porque no repartimos una tibia, un peroné, y que se pongan a buscar huesitos en la ciudad”. Eso fue. Yo entonces me fui y quedé todo el día muy afectada, fue cada vez peor”; “Orce señaló que luego, en Comisión General, planteó que no podía firmar el proyecto de declaración después del hecho sucedido. Y puntualizó: “Los demás concejales dijeron que tampoco lo iban a firmar. Yo tengo un tío exiliado, dos tíos que fueron presos políticos y dos tías, una desaparecida en La Perla y otra también desaparecida, torturada también en La Perla y asesinada en esos operativos ventilador”. Sin embargo, sintetizó su postura: “Ésta es mi historia personal, pero el dolor es de muchos. Cuando hablé en la comisión dije que considero que esto va más allá de mi historia familiar. Considero que esto tiene que ver con la historia de un país, la historia de muchos, la ofensa va más allá. En lo personal me afecta, pero tiene que ver con la lucha de muchos años de muchos”.Para Orce, debe haber una “disculpa pública” del concejal oficialista. La edila de Unión por Córdoba presentó un memorándum ante la Presidencia para que se tome algún tipo de medida disciplinaria con el edil Bustos.

Que , con posterioridad, el Concejal Hugo Bustos, declara al diario “La Jornada”

“No puedo debatir sobre una mentira. Entiendo que la política nos lleve a distintos recursos para buscar prensa y desbancar a un concejal, pero lo que no entiendo es difamar o mentir o distorsionar una situación”; cabe recordar que Orce denunció que Bustos había sugerido como actividad para conmemorar el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, una especie “búsqueda del tesoro”. “¿Por qué no repartimos una tibia o un peroné y que salgan a buscarlos?”, sostuvo Orce que planteó Bustos.Ante esto, y consultado por la prensa esta mañana antes de ingresar al Pleno de Gobierno, Bustos cruzó a Orce y la desmintió categóricamente. “Lamento mucho esto. A nadie le gusta que lo difamen”, afirmó. Y reiteró que, “no puedo debatir sobre algo que no ha sucedido”.Se le pidió también una opinión sobre el 24 de marzo, día en que se conmemora el aniversario del golpe cívico militar de 1976.“Soy muy respetuoso de las fechas patrias y en este caso lo que se conmemora es el día de los desaparecidos”, expresó.Y agitó la ‘teoría de los dos demonios’, respecto a su visión de lo que pasó durante la dictadura genocida. “Fue un golpe a la democracia y hay distintos puntos de vista. Hay gente que ha perdido sus familiares no sólo de un lado, sino también del otro. Pero condeno todo lo que atente contra la democracia”, aseguró.Sobre cómo seguirá este conflicto y la posibilidad de accionar judicialmente, aclaró: “No he mandado jamás una carta documento, pero puedo aceptar disculpas”;

Que , con posterioridad y en la versión web del Diario “La Jornada”, la concejala Laura Orce sostuvo que la desmentida del edil Hugo Bustos respeto de sus dichos sobre la dictadura genocida “es de un caradurismo y una canallada extrema”.“No puede creer semejante cinismo”, aseguró a “VillaNos” Radio 100.7, consultada por las declaraciones formuladas por Bustos antes de ingresar al Pleno de Gobierno.Cabe recordar que Orce denunció que Bustos había sugerido como actividad para conmemorar el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, una especie “búsqueda del tesoro”. “¿Por qué no repartimos una tibia o un peroné y que salgan a buscarlos?”, dijo Orce que planteó Bustos. El edil que le responde directamente al intendente Esteban Avilés, la desmintió: “No puedo debatir sobre una mentira. Entiendo que la política nos lleve a distintos recursos para buscar prensa y desbancar a un concejal, pero lo que no entiendo es difamar o mentir o distorsionar una situación”.Tras estas declaraciones, Orce ratificó su denuncia, y apuntó a la complicidad del oficialismo: “Lo ratifico absolutamente. Si Bustos desmintió lo que también escucharon (Diego) Chiozzi (secretario) y (Carla) Livelli (concejala de CPU), es porque ha sido la decisión de Carlos Paz Unido”.Orce relató que el jueves pasado por la mañana, antes de la sesión especial para conmemorar el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, “Bustos vino a mi despacho a pedirme disculpas. Golpeó la puerta de mi despacho y dijo que había cometido un error, que no se había dado cuenta, y que era una ironía como las de (Diego) Capusotto. Cuando estábamos hablando también vino a mi oficina (Alejandra) Roldán (presidenta del Concejo)”.A partir de esto, opinó que Bustos tendrá de sus pares “repudio o complicidad”.Remarcó que, “jamás se me ocurría mentir en algo como esto. No soy un ser perverso, y si lo hubiese fabulado deberían hacerme una pericia siquiátrica. Y lo pongo a consideración”.Calificó la actitud de Bustos de “falta de hombría y coraje”.“El cinismo con el que se está manejando, la perversidad, a lo que puede llegar, realmente no lo puedo creer. Es de una mediocridad absoluta. Demencial”, enfatizó.Por otra parte Orce pidió disculpas “a todos los ciudadanos de Carlos Paz porque parte del cuerpo al que pertenezco tiene una persona de esas características”.“Me sigue faltando el respeto. Solo un canalla y sinvergüenza puede decir eso”, acusó.Planteó que su denuncia “es mi verdad y todos sabemos lo que pasó. Los que habiendo escuchado lo nieguen serán cómplices”,En este punto hizo referencia a la concejala Carla Livelli, testigo de la charla: “No hablé con ella (tras la denuncia), pero cómo voy a imaginar que puede ser cómplice de una situación semejante, que pueda llegar a tanto. Cuando hablé la semana pasada me dijo que hice muy bien en plantear el tema en la comisión y que la nombré porque ella escuchó. Además, (Mirtha) Alessio (concejala CPU) me vino a pedir disculpas por lo que dijo Bustos”.Por último expresó que, “me preocupa muy poco lo que pueda decir Bustos en la banca. Yo no busco desbancar a nadie y jamás solicité su renuncia. Sólo pedí que se tomaran las medidas, que de mínima sería ofrecer disculpas públicas. Pero no lo hizo”.“Le queda grande el cargo de concejal”, cerró.; y

Q ue el 24 de marzo de cada año, se conmemora el “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia”;

Que, el Concejo de Representantes todos los años realiza actos recordatorios de esta fecha, en repudio al Golpe Cívico-Militar de 1976 y por la memoria frente a lo ocurrido con el plan sistemático de desapariciones, tortura y muerte de 30.000 personas y por la búsqueda de la verdad y el juzgamiento de los responsables;

Que, las expresiones sorpresivas e injustificadas, criticadas por la Concejal Orce, muestran un total desprecio por los trágicos acontecimientos ocurridos en nuestro país y por las decisiones de la Justicia Argentina, que condenó y sigue condenando a los responsables de este genocidio, determinando la existencia de dicho plan sistemático de exterminio y descartando la “teoría de los dos demonios” por tratarse de crímenes ocurridos bajo el “Terrorismo de Estado”;

Que, una Institución de la Democracia como el Concejo de Representantes no puede ser un ámbito, donde tengan lugar expresiones que signifiquen banalizar y tratar con humor la muerte y los hechos dolorosos de nuestro pasado;

Que, tales expresiones merecen el repudio de este Concejo, para representar legítimamente a la sociedad de Villa Carlos Paz, que reclama respeto por las muertes y desapariciones, y decoro en las expresiones de sus representantes,